徐巧芯：韓國瑜訪美拜會層級非常高 美國對賴總統未給高評價

立法院長韓國瑜正率團訪美，國民黨立委徐巧芯今早接受廣播節目專訪，表示韓國瑜此次拜會層級相當高，應會非常順利，美國對於賴清德總統以及國防部在軍購過程中的表現，並未給予高評價。

徐巧芯今早接受「千秋萬事」專訪，她說，最重要的事情是2028年大家要團結一致，重返執政，因為民進黨做得太爛太可惡，用很多不當方式，比如司法攻擊跟清算，她對於立委高金素梅被司法追殺的事情非常不以為然，唯一方法就是政黨輪替。

徐巧芯說，目前韓國瑜正帶領跨黨派立委訪美，據她所知，這次的拜會層級可以說是相當高，且應該會非常順利，讓大家看到，無論是對大陸或對美國關係，國民黨是較能夠跟雙邊都有互動跟交往的政黨。

徐巧芯說，民進黨現在走不出去，卡在反中，反到太過強烈，連鳳梨釋迦的農民都要成為霸凌跟清算對象，自己跟自己自相矛盾，再加上美國對於現在的賴清德政府跟過去的蔡英文政府，抱持態度有所差異。不要講美國會不會支持國民黨，那是後話，可是美國支不支持賴清德？

徐巧芯直言，她覺得美國對賴清德的行事作風，包含整個軍購過程中的國防部表現，沒有給高分跟高評價。韓國瑜訪美，包含國民黨主席鄭麗文訪陸也訪美，其實都是一塊一塊的拼圖，把過去在兩岸跟美國的關係上，大家互相努力補強起來。