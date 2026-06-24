遭列「台獨頑固分子」 蕭美琴：絕不容許由中共定義我們是誰

副總統蕭美琴日前接受美國大紀元時報（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人Jan Jekielek專訪。對於遭中國共產黨將列為「台獨頑固分子」，蕭美琴表示，「我們絕不容許由中國共產黨來定義我們是誰」，這也不會阻止我們做必須做的事，包括保護國家、捍衛台灣，並守護價值觀。

蕭美琴在節目專訪中，針對兩岸關係、台美關係、國防安全、產業經濟發展、全社會防衛韌性、台灣的外交方針，以及對台灣未來之展望等議題進行回應。專訪內容已於24日上午播出。

國安局近日開設「中國民眾聯繫窗口」，蕭美琴表示，她不談論我方的情報運作，但認為這件事更宏觀的背景，在於中國近期發生一些「被失蹤」的事件，受害者包括台商及在當地傳教的台灣宗教領袖。類此失蹤、打壓及基本權利遭剝奪的情況，現在不只是中國公民要面對的困境，連造訪中國的外國旅客也面臨同樣風險。這也在提醒大家法治、正當法律程序，以及維繫社會正常運作的基本權利是何等重要。

針對中國共產黨擅長運用「超限戰」理論，尤其是認知戰，台灣是否也正積極提升自身認知戰能力。蕭美琴說，台灣多數時間處於防守的態勢，畢竟中國所展開的認知戰、心理戰、政治戰、法律戰，以及對台灣內部社會與政治日益加劇的干預，已成為嚴峻的考驗。我們深知全球其他民主國家亦同樣面臨類似挑戰，因此建立自身的防禦機制至關重要，特別是在AI時代，許多認知戰和錯假訊息的擴散力都會被大幅放大，如何找到合適的工具與技術保護並捍衛自己，顯得格外重要。

蕭美琴認為，對台灣而言，最根本的關鍵還是在於自我認同與核心價值。因此堅持並彰顯法治、基本權利、對自由的信念，以及民主體制等價值都至關重要。在自我防衛的同時，也力求台灣成為吸引區域內所有理念相近者均願意前來交流合作的地方。

至於台灣是否與其他情報機構合作或取得任何情資。蕭美琴說，她不會評論我國的情報運作，或是與他國的相關合作。但在公開領域，許多國家同樣面臨威權政體的政治干預，以及由該等國家背後支持的政治操作。因此無論是民間社會、公民團體、非政府組織（NGO）及各國政府之間，都有許多互動機會，得以共同交流彼此面臨的挑戰，並探討因應之道。

對於中國共產黨將蕭美琴列為「台獨頑固分子」及台灣近距離面對北京直接威脅的看法。蕭美琴說，中國將她列為「台獨頑固分子」，並以她與美國人合作為由實施制裁，這也是中國惱怒的另一個原因。

蕭美琴強調，「我們絕不容許由中國共產黨來定義我們是誰」；這些手段無非是為了恐嚇及威脅，並企圖阻撓我國正在努力推動的工作。就她個人而言，就像許多同樣受制裁的人士一樣，我們都處之泰然，這也不會阻止我們做必須做的事，包括保護國家、捍衛台灣，並守護價值觀；也會與國際夥伴密切合作維護共同利益，亦即堅定維護區域和平與穩定，進而攜手促進繁榮。