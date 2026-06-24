蕭美琴：「維持現狀」是美國等區域內國家的最大公約數

副總統蕭美琴日前接受美國大紀元時報「美國思想領袖」節目主持人Jan Jekielek專訪，針對台美夥伴關係，蕭美琴說，面對瞬息萬變的地緣政治環境及更具侵略性的中國，雙方夥伴關係依然有效維護台灣海峽的和平與穩定；「維持現狀」是這個區域所有利害關係者之間的最大公約數，這個獲得美國及區域內其他國家支持的地緣政治現狀，讓印太地區數十年來得以持續成長與繁榮，並維持區域的和平與穩定。

蕭美琴在節目專訪中，針對兩岸關係、台美關係、國防安全、產業經濟發展、全社會防衛韌性、台灣的外交方針，以及對台灣未來之展望等議題進行回應。專訪內容已於24日上午播出。

對於美國政府積極推動各國在國防方面承擔更多責任，然而台灣的國防預算案在立法院似乎不如預期的問題。蕭美琴說，各國投資自身國防並承擔應有的責任相當合理，美國做為全球超級強權，數十年來一直扛起此項重擔，但國防終究攸關自我防衛，因此台灣必須堅定承諾投入更多資源來捍衛國家。

蕭美琴表示，正因如此，賴清德總統已宣布在經常預算逐年增加國防支出，並編列特別預算或追加預算，目標是在2030年前將國防支出提升到 GDP的5%。但增加國防預算需要立法院支持，而台灣是講求透明與問責的國家，在此過程中已通過部分國防預算，這非常重要。未來會持續與國內各政黨，特別是在野黨及社會大眾溝通說明編列實質預算，以行動實踐承諾的重要性；而這項承諾就是全力捍衛國家安全，守護台灣人民所珍視的一切。

關於台灣已成為美國第四大貿易夥伴的看法，以及對美國是否有所期待。蕭美琴強調，台美夥伴關係具有「安全」與「經貿關係」兩個層面。在安全層面，儘管面對瞬息萬變的地緣政治環境及更具侵略性的中國，雙方夥伴關係依然有效維護台灣海峽的和平與穩定，這是一段促進全球共同繁榮的夥伴關係，正如美國及全球許多國家一再強調台海的和平與穩定，是全球繁榮不可或缺的一環。正是這項安全夥伴關係，讓彼此能共同維護現狀。

蕭美琴說，歸根究底，「維持現狀」是這個區域所有利害關係者之間的最大公約數。無法說這是一個最理想、令人完全滿意的狀態。對中國而言，顯然仍會持續施加威脅，且毫不隱瞞其企圖併吞與控制台灣的野心；對台灣來說，維持現狀也意味著必須在艱困的國際處境下，面對極為嚴峻的現實。但同樣地，這個獲得美國及區域內其他國家支持的地緣政治現狀，讓印太地區數十年來得以持續成長與繁榮，並維持區域的和平與穩定。

談到台灣對美國的期待，蕭美琴說，雙方需要更多政策工具進一步推進商業與貿易夥伴關係。例如推動支持「避免雙重課稅」的相關立法，美國與所有其他主要的投資及貿易夥伴均已簽署這類協定，唯獨台美之間尚缺乏此一機制，這對兩國的企業將大有助益，也能帶動經濟成長。此外，台灣也非常重視「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），該架構始於第一任川普政府並一路延續至今，為雙方提供持續進行戰略性經濟討論的平台。在此架構下，供應鏈安全、能源安全以及其他有助提升雙方經濟韌性的議題，都是非常重要的對話內容。