廢監院藍陷歧異 徐巧芯：按孫中山精神改民選 避免淪酬庸

總統府提出新一屆監察委員名單，台北市長蔣萬安率先呼籲國民黨、民眾黨立法院黨團否決之外，也提出修憲廢除監院。國民黨立委徐巧芯今早接受廣播節目專訪，表示若依孫中山的五權憲法核心原則改為民選監委，可避免淪為酬庸工具，而目前藍白皆支持廢監院，球回到民進黨，若三黨皆同意將代表主流民意。

徐巧芯今早接受「千秋萬事」專訪，就監院存廢問題，她說，目前黨團內部尚未討論，但此事可分成兩個層面，第一是監察院的存廢問題，第二是監委人選名單問題。這次提出名單非常糟糕，院長人選明顯是獨派，副院長的相關爭議都沒有解決，整個名單酬庸性質居多，黨團否決的機會非常高。

徐巧芯說，上一屆監察院的評價也都不好，像民進黨立委沈伯洋質疑藍委也會拿監察院的報告出來質詢，但如果連監察院都不得不調查且調查出問題，實際情況可能會比想像更糟糕，不是拿過監察院的報告質詢就等於肯定監察院，立法院沒有調查權。

徐巧芯說，她曾收到陳情爆料國防部採購過陸製行車紀錄器，與「非紅供應鏈」的說法對不上，價格是外界200元的卻買到2000元，而這議題在很久以後，監察院終於調查，時間緩不濟急，她先發現卻因沒有調查權，所以無法找國防部官員來詢問，她只能詢問可不可以提供給她資料。

徐巧芯說，調查權是在監察院手上，蔣萬安之所以提到監院存廢問題，是因為若沒有取消掉監察院的權力，只是在名單上膠著，當初國會改革意在讓監察院的權力回到立法院，或是回到真正能夠按照民意監督政府的對象，也就不復存在。

徐巧芯說，很多人會覺得，五權憲法是孫中山先生當初提出來的制衡制度，她同意這點，但當初孫中山先生提出的監察權，監察委員應是有民選機制，由民意選出來，若是真的民選，她認為6成的監委會積極調查，比例與立院比例相似，當監察院不再有民意基礎，就變成是酬庸的工具，大家覺得每兩年已經要選一次，再加上其他的選舉可能會覺得選舉實在太多，不如把監察權本身需要具備民意基礎，即孫中山先生的核心原則保留下來。

徐巧芯也強調，國民黨現在最重要的是團結，即便主席鄭麗文表達監院存廢問題非主要議程，但蔣萬安也沒有刻意強調跟黨中央不一致，希望能夠找到較好的溝通辦法。

徐巧芯說，雖然修憲門檻很高，但民眾黨、國民黨都支持後，球會回到民進黨。長期贊成支持廢除監察院的政黨，到底會不會因為現在執政，監院變成是好用的酬庸工具，立場就反過來變成不支持了？如果修憲的主題是藍白綠都同意的主題，應占幾乎是百分之百的台灣民意了。