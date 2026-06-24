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秦慧珠批殷瑋遭藍營粉專「政客爽」圍剿 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議員秦慧珠日前批評北市府研考會主委殷瑋，引發部分自家人不滿，藍營側翼粉專「政客爽」還發起「拒投秦慧珠」活動；秦慧珠昨表態沒在怕，進一步引爆戰火。對此，台北市長蔣萬安上午受訪時表態，全力支持市府團隊的各政務官。

國民黨北市資深議員秦慧珠以敢言著稱，日前直言批評北市府研考會主委殷瑋頻頻救場，恐產生「弱化蔣萬安」的反效果，相關評論卻引來部分藍營人士不滿，藍營粉專「政客爽」還發起「拒投秦慧珠」活動。秦慧珠昨反嗆沒在怕，痛批「政客爽」的行為已經逾越言論自由，並要求台中市府調查政客爽的版主，是否為市府公務員。

蔣萬安上午出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇時受訪，對於「政客爽」發起拒投秦慧珠，蔣萬安指出，他要強調，對於市府團隊各政務官，特別是首長，他有理有據能夠站穩立場為政策辯護，這是本來他們該做的，「我都全力支持」。

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