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韓國瑜訪團會亞利桑那州商務廳 朝野立委提台商投資3建言

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜訪美立委團於美東時間23日上午同亞利桑那州商務廳討論雙邊的商務合作未來方向。圖／洪毓祥辦公室提供
立法院長韓國瑜訪美立委團於美東時間23日上午同亞利桑那州商務廳討論雙邊的商務合作未來方向。圖／洪毓祥辦公室提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，22日先抵鳳凰城參訪台積電廠區，23日上午同亞利桑那州商務廳討論雙邊的商務合作未來方向。據掌握，朝野立委針對台商在當地投資面臨的問題向州政府提出建言，包括盼州政府協助企業完善基礎設施、工作簽證審核時間以及台美租稅優惠。

亞利桑那州商務廳長先向訪團介紹亞利桑那的發展現況，以及過去五年來獲得的投資金額及國際案件；各黨委員則根據前一天與台積電供應鏈業者座談所蒐集的意見，向州政府反映相關問題。

首先，當地基礎建設有改善空間，包括水電供應、道路交通及公共設施等，盼州政府能協助完善相關基礎建設，而非由企業自行負擔過多成本，以降低廠商設廠及營運負擔。委員指出，目前半導體供應鏈在亞利桑那州的整體營運成本約為台灣的7.7倍，若能強化基礎建設配套，將有助提升台商赴美投資意願及競爭力。

其次是美國E-2工作簽證相關問題。委員提到，由於簽證審核及核發時程通常長達六個月，對企業人才派遣、技術人員到位及人力調度造成影響，盼美方能進一步簡化程序、縮短審查時間，以協助台美產業合作及人才交流更加順暢；此外，各黨立委也關切台美租稅議題。因台商赴美投資時仍面臨跨國租稅負擔問題，希望亞利桑那州政府能協助向聯邦政府反映，推動有效優惠措施。

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