時力喊廢兩段式左轉引討論 外界質疑論述背離民意

針對取消強制機車兩段式左轉議題引發各界高度關注，日前時代力量取消強制機車兩段式左轉獲得台大研究背書，能有效降低機車事故，呼籲交通部公開已取消強制兩段式左轉路口的事故統計。對此《LINETODAY》於6月進行網路民調，逾3.2萬人參與，其中56.87％支持「因地制宜、有條件開放」，25.71％支持維持現行制度，僅17.43％支持全面廢除。民調結果似乎與時代力量的訴求背離。

時代力量先前指出，根據台灣大學張宏浩教授研究團隊以台南市 2023 年起在部分路口取消強制兩段式左轉的真實數據，進行嚴謹計量分析，研究結果刊載於國際頂尖交通期刊《 Transportation Research Part A 》。數據顯示，路口事故件數下降 21%、受傷人數下降 19%、醫療支出減少 4.7%，且降幅最顯著者為機車事故。因此呼籲交通部應該拆掉把機車擠到最外側、跟違停和右轉車搶命的狹窄機車專用道。同時，廢除逼機車停在路口正中央當活靶的兩段式左轉。

針對兩段式左轉爭議，《LINETODAY》也在6月進行網路民調，逾3.2萬人參與，其中56.87％支持「因地制宜、有條件開放」，25.71％支持維持現行制度，僅17.43％支持全面廢除。面對民調結果似乎也與時代力量所提出的說法不一致。

對此，網紅皮筋兒也在網路上公開批評時代力量，他指出，「只想問一句：你們知道台灣大部分道路改善，是地方政府的權責嗎？市區道路、縣道、鄉道等改善工程，本來就是由地方政府負責修建與養護。中央主要負責提供經費、法規、技術指引，並督導執行。」

他更直接引用數據打臉時代力量，他表示，根據「道安總動員」截至今年3月公開資料：路口行人安全設施：1701處，完成418處、路側障礙改善：903處，完成102處、校園周邊道路：271處，完成71處。皮筋兒認為，若真的關心機車族權益，除了監督中央，也應要求地方政府加速道路改善進度；若只批評交通部而忽略監督地方，就是選擇性問責，「不當小綠，就要罵中央？這一波打交通部的輿論操作手法太粗糙了！」

FB粉專「惡搜 Assault」更直言，推給中央真是個好主意？連道路是誰負責改的都不知道，難怪會關燈，粉專貼圖，真正騎的路，多在縣道、市區道路，關鍵改善權責在地方政府手裡，指質疑中央、不追地方，這叫選擇性問責，「時力請停止當雙標仔」。