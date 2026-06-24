影／侯友宜訪美拓商機返國　談三鶯線政績遭收割強調榮耀歸於市民

新北市長侯友宜22日率領新北市20家智慧製造、自動化、工業AI及關鍵零組件企業赴美國芝加哥參加自動化技術展並設立「新北館」。侯友宜今天清晨搭乘長榮航空BR-55航班於清晨4時14分抵達桃園國際機場，他表示此行是帶著新北市的企業及城市發展走向國際舞台，讓新北優質企業的智慧製造能讓國際看得到，在展覽過程中，協助企業能跟國際合作、尋找更多商機。

侯友宜指出，此行特別到芝加哥2個大聯盟球場，了解大聯盟的經營，藉此學習未來如何規劃新北市的大巨蛋。他也提到新北市淡江大橋完工後，新北市河岸觀光的人潮明顯增加，如何帶動發展、兼具安全，是此次參訪很重要的目的，所以訪問行程中也安排前往芝加哥河岸，觀摩當地的觀光休閒產業發展。

媒體詢問三鶯線得到營運許可後，何時會通車？侯友宜說，在搭機返台途中得知三鶯線允許營運後非常開心，謝謝新北市民一路的支持，也看見相關工程單位一步一腳印，不斷在細節上接受嚴苛挑戰才順利完工、達到營運許可。至於營運時間以及試乘優惠方案，所有細節會趕快透過充分討論後做安排，確切的時間點會再跟市民報告。

國民黨籍立法委員洪孟楷質疑交通部把三鶯線通車公文留給特定立委，國民黨新北市長參選人李四川也批評民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧收割政績。對此，侯友宜表示，不管是三鶯線通車或淡江大橋，所有的交通建設都不屬於特定個人或機關，最重要的是市民朋友的努力付出，這份榮耀是屬於新北市民，要好好的善用三鶯線以及淡江大橋甚至所有的交通建設，讓新北市被看見。