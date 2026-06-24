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侯友宜返台談訪美成果 三鶯線通車細節討論後公布

中央社／ 桃園機場24日電

新北市長侯友宜率智慧製造業者赴美參加自動化技術展，他今天返台表示，除協助企業拓展國際市場，並考察職棒球場及河岸觀光建設，盼將經驗導入，三鶯線通車細節會在討論後公布。

侯友宜今天搭乘長榮航空班機返台，班機於清晨4時14分抵達桃園國際機場，侯友宜接受媒體聯訪表示，這次帶著新北市的企業及城市發展走向國際舞台，參加北美自動化技術展，市府特別設立新北館，讓新北企業優質的智慧製造能讓國際看得到，在展覽過程中，協助企業能跟國際合作、尋找更多商機。

侯友宜說，此行也特別到芝加哥2個大聯盟球場，了解大聯盟的經營，讓新北市大巨蛋在未來的規劃上能有所學習，另外也走訪芝加哥河岸的觀光休閒產業發展，新北市淡江大橋完工後，可以看到新北市沿著河岸觀光人潮增加，除如何帶動發展以外也要兼具安全，這是此次參訪很重要的目的，讓新北能走向世界，也讓世界看見新北的國際化。

對於媒體詢問三鶯線的通車期程，侯友宜指出，剛剛在飛機上得知三鶯線核准營運後非常開心，謝謝新北市民一路的支持，也看見相關工程單位，不斷在細節上接受嚴苛挑戰才能順利完工達到營運許可。至於營運時間及試乘優惠方案，相關細節會趕快透過充分討論後做安排，確切的時間點會再跟市民報告。

侯友宜表示，不管是三鶯線或淡江大橋，所有的交通建設都不屬於特定個人或機關，最重要的是市民朋友的努力付出，這份榮耀是屬於新北市民，要好好的善用三鶯線以及淡江大橋甚至所有的交通建設，讓新北市被看見。

新北市政府23日表示，北美最大自動化技術展「AUTOMATE 2026」於芝加哥盛大登場，侯友宜率領新北20家智慧製造、自動化、工業AI及關鍵零組件企業共同參展，並出席「新北館」開幕，這是唯一設立城市館的台灣城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

三鶯線 侯友宜 長榮航空

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