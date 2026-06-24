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鄭麗文自認：在美投下深水炸彈

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文結束訪美，昨接受網路專訪時指出，此趟訪美投下一顆深水炸彈，讓美方開始對她提出的和平主張腦力激盪，所以此行已達成她的目的，且比原本設定目標高很多。唐湘龍聞言驚呼：「你哪來那麼大自信？」鄭回答：「因為沒辦法告訴你，我見了哪些人啊！」

唐湘龍關切鄭麗文此行是否有被美方「穿小鞋」的感覺？鄭麗文認為「還好」，整體氛圍不是針對她，是長期以來美國建制派反中氛圍已經形成。她此行想告訴美方，和平是可行的，在重要學府與智庫獲得超乎預期的溫暖支持與理解認同，對美國來說是全新思維，給她的回饋非常大。

此外，國民黨昨舉辦二○二六和平之旅紀錄片「造局者」首映會。國民黨副主席張榮恭表示，鄭麗文訪陸是再造一次里程碑，讓台灣人民能在兩岸「對話還是對抗、互利還是互撞及和平還是戰爭」之間，有選擇的機會。

國安會前秘書長蘇起指出，鄭麗文在訪陸與訪美上都是逆風，在逆風時能堅持下去，更有講真話的勇氣。他提到，現在中共中央政治局七位常委中，李強、王滬寧、蔡奇來過台灣，中共總書記習近平夫人也來過，可以說七常委中三個半來過台灣，是對台灣最瞭解且最有善意的一群人。

相對地，蘇起則指現在的美國政府是對台灣最不瞭解的一群人，原本美國政府中瞭解台灣的大部分人都離職了；由於美國現在是川普總統一人決定，川普跟習近平見面前要講什麼話，可能連國務卿魯比歐都不知道，因此現在炒作鄭麗文見到誰、見不到誰，「完全沒有意義」。

蘇起說，親中、親美不需要對立來看，國民黨走的是「和」的路，民進黨走的是「鬥」的路；鄭麗文開風氣之先走「和」的路，令人佩服。

鄭麗文 唐湘龍 美方

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