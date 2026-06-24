韓國瑜訪美：台積電是那滴奶油

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，廿二日抵達美國亞利桑那州鳳凰城。韓國瑜致詞妙喻，台積電和生醫中心是台灣產業的「那滴奶油」，這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展。

韓國瑜率立法院「赴美國推動國會外交」訪問團，於美國時間廿二日抵達亞利桑那州，與十餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流，並參訪台灣ＡＩ生醫聯合展示中心。

韓國瑜在台灣ＡＩ生醫聯合展示中心致詞時指出，來鳳凰城之前，會想到台積電、生醫中心為什麼是在亞利桑那州投資？而不是夏威夷，下班後可以去游泳、呼吸新鮮空氣，不是很好嗎？

「來到鳳凰城後終於了解，」韓國瑜說，鳳凰城土地非常寬闊、水跟電完全不缺，更重要的是有一套有效率的官僚體系，一間合作、友善且綜合性的大學，一群孜孜不倦、吸引外資、願意全身投入服務的人，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。

訪問團也與TSMC Arizona執行長莊瑞萍會面。莊瑞萍表示，台積電赴美投資主要是因應客戶需求，並強調最先進製程及核心研發仍將持續根留台灣；未來台積電將持續強化「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大競爭優勢。

訪團也聽取業者分享在美設廠及營運情形，並就人才招募、法規調適、建廠成本及簽證申請等議題交換意見。立法院指出，與會立委高度關心台商赴美投資面臨的挑戰，將適時向美方相關機關反映，協助排除投資障礙，促進台美產業合作。

據了解，韓國瑜訪問團將於美國時間廿三日飛往華府，於廿四日聽取我駐美代表處簡報，並拜會美國國會議員，晚間將與駐美代表俞大㵢晚宴。