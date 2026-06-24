柯建銘、柯文哲同台「藍綠、綠白都要合作」

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

吳春城昨辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請柯建銘與柯文哲共同探討超高齡社會國家路線。吳春城指出，立法院去年三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，該法案歷經十四個部會討論、朝野三黨立委連署共同提案，呼籲行政院加速落實相關法規與配套措施。

柯文哲表示，高齡化問題出在制度轉型速度跟不上人口結構快速老化。他舉例自己律師費太高，應該再找工作，但發現連北市府顧問缺都有年齡限制，超過六十五歲，沒有資格。他說，少子化已是國安問題，面對台灣勞動力不足，除了移工，更應讓有能力、意願的壯世代重返職場，並檢討現行法令對高齡就業的限制。柯建銘則回應，壯促法是大家共同推動的事項。

談及近期時事議題，柯文哲指出，他認為安樂死、人工生殖法要處理，不要想太多政黨競爭，只要做對的事情，老百姓都會支持。

此外，柯文哲妻子陳佩琪前天在臉書發文，談及柯文哲父親柯承發告別式，「柯建銘整個儀式全程坐到完，我要先生一定要跟他當面說謝謝」。柯文哲會後受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友。

媒體詢問，國民黨主席鄭麗文表態「不支持廢除監察院」，未來綠白是否可能在廢除監察院等議題合作。柯建銘聽聞後說「最好能合作」，世代就是這樣合作，藍綠要合作，綠白也要合作，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨的看法；柯文哲則說，這種事情要問民眾黨主席黃國昌。