聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘、柯文哲同台「藍綠、綠白都要合作」

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱／台北報導
民眾黨前立委吳春城昨天新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨立院黨團前總召柯建銘（右）「雙柯對談」。記者胡經周／攝影
民眾黨前立委吳春城昨天新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨立院黨團前總召柯建銘（右）「雙柯對談」。記者胡經周／攝影

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

吳春城昨辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請柯建銘與柯文哲共同探討超高齡社會國家路線。吳春城指出，立法院去年三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，該法案歷經十四個部會討論、朝野三黨立委連署共同提案，呼籲行政院加速落實相關法規與配套措施。

柯文哲表示，高齡化問題出在制度轉型速度跟不上人口結構快速老化。他舉例自己律師費太高，應該再找工作，但發現連北市府顧問缺都有年齡限制，超過六十五歲，沒有資格。他說，少子化已是國安問題，面對台灣勞動力不足，除了移工，更應讓有能力、意願的壯世代重返職場，並檢討現行法令對高齡就業的限制。柯建銘則回應，壯促法是大家共同推動的事項。

談及近期時事議題，柯文哲指出，他認為安樂死、人工生殖法要處理，不要想太多政黨競爭，只要做對的事情，老百姓都會支持。

此外，柯文哲妻子陳佩琪前天在臉書發文，談及柯文哲父親柯承發告別式，「柯建銘整個儀式全程坐到完，我要先生一定要跟他當面說謝謝」。柯文哲會後受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友。

媒體詢問，國民黨主席鄭麗文表態「不支持廢除監察院」，未來綠白是否可能在廢除監察院等議題合作。柯建銘聽聞後說「最好能合作」，世代就是這樣合作，藍綠要合作，綠白也要合作，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨的看法；柯文哲則說，這種事情要問民眾黨主席黃國昌。

柯建銘 柯文哲 吳春城

延伸閱讀

綠白合有機會？ 柯建銘：還是希望能合作

柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

力挺壯世代出書 柯建銘、柯文哲同台支持吳春城

吳春城卸任立委出書 籲政院盡速執行壯世代促進法

相關新聞

鳳梨釋迦案外案！陳瑩虧梁文傑上酒店 遭青鳥出征罵她「票太多」

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」上演案外案，民進黨立委陳瑩前天邀請梁文傑吃鳳梨釋迦冰棒大和解，卻因一句「少去酒店就能買很多（鳳梨釋迦）」遭青鳥出征。陳瑩昨再打圓場，稱大家都很熟，她只是開玩笑。但國民黨立委王鴻薇批評，民進黨側翼眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

柯建銘、柯文哲同台「藍綠、綠白都要合作」

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

冷眼集／青鳥失控 民進黨恐遭反噬

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」，在民進黨立委陳瑩邀請一起支持農產品，眼看就要下台階落幕；豈料，陳瑩一句「酒店哏」的玩笑話，竟遭綠營支持者「青鳥」出征，讓風波再添案外案。青鳥愛民進黨的出發點或許單純，但近年來激進的舉措，到頭來反而都害了民進黨。

鄭麗文自認：在美投下深水炸彈

國民黨主席鄭麗文結束訪美，昨接受網路專訪時指出，此趟訪美投下一顆深水炸彈，讓美方開始對她提出的和平主張腦力激盪，所以此行已達成她的目的，且比原本設定目標高很多。唐湘龍聞言驚呼：「你哪來那麼大自信？」鄭回答：「因為沒辦法告訴你，我見了哪些人啊！」

韓國瑜訪美：台積電是那滴奶油

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，廿二日抵達美國亞利桑那州鳳凰城。韓國瑜致詞妙喻，台積電和生醫中心是台灣產業的「那滴奶油」，這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。