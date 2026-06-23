快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴：面對危機與風險 台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
副總統蕭美琴23日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座。圖／總統府提供
副總統蕭美琴23日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今天出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座發表演講表示，面對危機與風險，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

蕭美琴以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講，並針對「地緣政治的大轉變」、「台灣的樞紐地位與挑戰」、「變局中台灣的因應」等三大主軸與現場醫界先進進行交流。

蕭美琴首先提到第一個主軸「地緣政治的大轉變」表示，近年地緣政治局勢已出現劇烈變化。國際社會曾普遍期待中國經濟崛起能帶動政治改革與社會開放，但從過去10年的發展來看，中國的政治控制力道持續增強，並未朝外界原先預期的方向發展。

蕭美琴說，疫情促使美國重新檢討產業外移帶來的風險與代價，並積極推動關鍵供應鏈回流本土化。無論是拜登政府或川普政府，在強化供應鏈安全與提升戰略自主能力方面，政策方向均高度一致。

談及第二個主軸「台灣的樞紐地位與挑戰」，蕭美琴指出，台灣的戰略資產主要可分為四大類：第一是半導體與AI供應鏈，台灣不只擁有半導體產業，而是具備完整生態系。第二是民主與法治。儘管中國在聯合國等國際組織有較大的影響力，但在全球公民社會中，台灣的民主、自由和法治獲得廣泛肯定與欽佩，因此很多國家的公民團體選擇到台灣舉辦各類會議及活動。

蕭美琴說，第三是地緣位置。台灣位處印太地區與第一島鏈的核心位置，這座島嶼的安全與穩定，深刻牽動印太乃至全球的整體繁榮。面對這些牽一髮動全身的局勢變化，鄰近的日本、菲律賓等理念相近夥伴，都同樣深刻體會到彼此命運與共的緊密連結。第四是信任資本。台灣是一個值得信賴、重視信用及智慧財產權的國家，科技產業投資台灣時，產業發展係建立在以規則為基礎的國際貿易體系之上。

針對第三個主軸「變局中台灣的因應」，蕭美琴表示，面對危機與風險，預防勝於治療，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

在強化社會韌性與全民準備方面，蕭美琴說，賴總統親自主持「全社會防衛韌性委員會」，無論在通訊韌性、能源韌性、基礎設施韌性、戰略物資整備，或是各項防災準備與專業知識，都是社會準備的重要一環，也是提升國家免疫力、落實預防勝於治療的重要基礎。同時也希望在面對包括氣候變遷帶來的豪雨、土石流、地震等天然災害，能具備所需的應變能力。

賴清德 蕭美琴

延伸閱讀

蕭美琴：數位、淨零轉型 列政府重大施政項目

跨國鎮壓已成民主國家共同挑戰 賴總統：全面檢討法制強化應對作為

AFACT國際論壇台南開幕 蕭美琴：台灣將推動數位、淨零雙軸轉型

蕭副總統：台灣實現數位轉型需強化國際合作

相關新聞

交通部核准三鶯線營運 侯友宜發文最感謝這些人

捷運三鶯線6月7日完成交通部履勘，交通部今天發文新北市府准予營運。新北市長侯友宜日前訪美，人在回國飛機上發文指出，在飛機上收到一個期待很久的好消息，此時此刻最想感謝的是市民朋友、工程團隊、捷運局、捷運公司，以及所有參與三鶯線建設的夥伴，與市府一路走來。

蕭美琴：面對危機與風險 台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量

副總統蕭美琴今天出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座發表演講表示，面對危機與風險，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

國家人工智慧戰略特別委員今首次會議 卓揆定調主權AI涵蓋這些範圍

國家人工智慧戰略特別委員會首次會議今日登場，行政院長卓榮泰指出，台灣主權AI發展願景，是以台灣在地資料與自由民主價值為基礎，建構安全、可信賴且負責任的AI生態圈，未來將以教育、醫療、金融、司法作為主權AI示範應用範圍。

開發北市CiviClaw幕後功臣 蔣萬安表揚返美替代役男梁峻瑋

台北市府公務員明年底前每人將配置AI助手，市長蔣萬安上午在市政會議中裁示，將做到「AI無門檻，人人都能用」的目標。針對網路上網友質疑會不會有資安的風險？蔣萬安下午受訪也表示，這是市政府自己的AI Agent，「自己的Civi Claw，不是用Open Claw」。

蔡其昌卸任中職會長誰接？洪孟楷：由最能帶領台灣棒球進步者繼續努力

民進黨立院黨團總召蔡其昌將於明年3月卸下中華職棒會長。身為中職忠實球迷的國民黨立委洪孟楷面對未來是否可能接任中職會長，他表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任，只要別有政治力介入的情況，一定能找出愛棒球的人來努力。

鄭麗文訪陸紀錄片「造局者」首映 國民黨：讓對話還是對抗之間有選擇

國民黨今舉辦2026和平之旅紀錄片「造局者」首映會，片中以黨主席鄭麗文訪陸及訪美，致力謀求兩岸和平的過程與成果。國民黨副主席張榮恭表示，鄭麗文訪陸是再造一次里程碑，讓台灣人民能在兩岸「對話還是對抗、互利還是互撞及和平還是戰爭」之間有選擇的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。