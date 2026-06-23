蕭美琴：面對危機與風險 台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量

副總統蕭美琴今天出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座發表演講表示，面對危機與風險，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

蕭美琴以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講，並針對「地緣政治的大轉變」、「台灣的樞紐地位與挑戰」、「變局中台灣的因應」等三大主軸與現場醫界先進進行交流。

蕭美琴首先提到第一個主軸「地緣政治的大轉變」表示，近年地緣政治局勢已出現劇烈變化。國際社會曾普遍期待中國經濟崛起能帶動政治改革與社會開放，但從過去10年的發展來看，中國的政治控制力道持續增強，並未朝外界原先預期的方向發展。

蕭美琴說，疫情促使美國重新檢討產業外移帶來的風險與代價，並積極推動關鍵供應鏈回流本土化。無論是拜登政府或川普政府，在強化供應鏈安全與提升戰略自主能力方面，政策方向均高度一致。

談及第二個主軸「台灣的樞紐地位與挑戰」，蕭美琴指出，台灣的戰略資產主要可分為四大類：第一是半導體與AI供應鏈，台灣不只擁有半導體產業，而是具備完整生態系。第二是民主與法治。儘管中國在聯合國等國際組織有較大的影響力，但在全球公民社會中，台灣的民主、自由和法治獲得廣泛肯定與欽佩，因此很多國家的公民團體選擇到台灣舉辦各類會議及活動。

蕭美琴說，第三是地緣位置。台灣位處印太地區與第一島鏈的核心位置，這座島嶼的安全與穩定，深刻牽動印太乃至全球的整體繁榮。面對這些牽一髮動全身的局勢變化，鄰近的日本、菲律賓等理念相近夥伴，都同樣深刻體會到彼此命運與共的緊密連結。第四是信任資本。台灣是一個值得信賴、重視信用及智慧財產權的國家，科技產業投資台灣時，產業發展係建立在以規則為基礎的國際貿易體系之上。

針對第三個主軸「變局中台灣的因應」，蕭美琴表示，面對危機與風險，預防勝於治療，台灣必須強化國防韌性與嚇阻力量，持續建構自己的實力，才能維護和平與安全。而賴清德總統也多次宣示將推動國防特別預算及購買無人機等。

在強化社會韌性與全民準備方面，蕭美琴說，賴總統親自主持「全社會防衛韌性委員會」，無論在通訊韌性、能源韌性、基礎設施韌性、戰略物資整備，或是各項防災準備與專業知識，都是社會準備的重要一環，也是提升國家免疫力、落實預防勝於治療的重要基礎。同時也希望在面對包括氣候變遷帶來的豪雨、土石流、地震等天然災害，能具備所需的應變能力。