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國家人工智慧戰略特別委員今首次會議 卓揆定調主權AI涵蓋這些範圍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「國家人工智慧戰略特別委員會」今日舉行首場會議。圖／行政院提供
「國家人工智慧戰略特別委員會」今日舉行首場會議。圖／行政院提供

國家人工智慧戰略特別委員會首次會議今日登場，行政院長卓榮泰指出，台灣主權AI發展願景，是以台灣在地資料與自由民主價值為基礎，建構安全、可信賴且負責任的AI生態圈，未來將以教育、醫療、金融、司法作為主權AI示範應用範圍。

行政院依據人工智慧基本法第6條規定，設立行政院層級的「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長擔任召集人、副召集人行政院副院長鄭麗君、執行秘書行政院政委兼國科會主委吳誠文。

委員部分，除了部會首長外，還有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、新竹市長高虹安、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣縣長陳光復，以及友達光電股份有限公司董事長彭双浪等人。

卓榮泰於首場會議頒發委員聘書，並聽取國發會報告「國家人工智慧發展綱領」草案、推動各部會設置資料長，另拍板主權AI應用範圍等。

卓榮泰說，政府積極建構「主權AI」，讓台灣從支撐全球創新的製造優勢國家，成為立基於自由民主價值的「AI良善應用典範」，也確立「主權AI」發展願景是以台灣在地資料與自由民主價值為基礎，建構安全、可信賴且負責任的AI生態圈，讓AI成為真正造福人群的力量，落實科技普惠大眾的理念。

對於主權AI示範應用範圍，卓榮泰會中拍板未來將以教育、醫療、金融、司法作為台灣主權AI示範應用範圍，各部會也應逐步擴及到「全民智慧生活圈」的多元應用。

他表示，政府會在永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等7大原則下推動「負責任的AI」。

人工智慧基本法1月已公布施行，卓榮泰要求各部會2年內完成法規調適工作，數發部訂定「AI風險分類框架」後，也應積極協助各目的事業主管機關進行AI風險盤查，尤其針對直接涉及民眾重大權益的領域，例如受教權、工作權等優先進行盤點；對於「國家人工智慧發展綱領」草案，卓榮泰指示，請國科會依據委員意見進行文字修正，並報院核定後，函頒各部會據以施行。

此外，卓榮泰提醒，數發部應協助各級政府完成使用AI執行業務的風險評估，建立內控管理機制，並請各機關預先規劃法規調適，並協助相關產業訂定指引，針對主管領域的AI應用訂定管理規範，落實完善的風險管理。

卓榮泰另耀球，後續應參考設置「永續長」的經驗，推動各部會設置「資料長」，並以「推動政府資料開放、擴大政府資料共享、擴大AI訓練語料釋出」作為今年度的優先任務；同時，「數位政策法制協調專案會議」仍會持續運作，負責重要協調及分工籌劃工作。

卓院長強調，資料治理涉及個資保護與著作權等重要權益保障，請數發部及相關部會就資料蒐集、模型訓練、應用部署等階段，建立資料治理框架，兼顧「個人資料保護法」及「著作權法」規範，衡平科技創新發展與權益保障，厚植台灣多元文化及自由民主價值。

行政院長卓榮泰23日主持「國家人工智慧戰略特別委員會」首場會議。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰23日主持「國家人工智慧戰略特別委員會」首場會議。圖／行政院提供

卓揆 人工智慧 戰略

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