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出席波台國會小組酒會 林佳龍：成立台灣語言中心

中央社／ 華沙23日專電

外交部長林佳龍今日出席「波台國會小組」歡迎酒會，波蘭逾20名跨黨派參、眾議員出席，展現波蘭國會堅定挺台力量，強力支持台波關係深化發展。林佳龍除了誠摯感謝「波台國會小組」長年挺台，也宣布在華沙成立「台灣語言中心」。

駐波蘭代表處23日在華沙舉辦「波台國會小組」歡迎酒會，波蘭前代理總統暨參議院外交委員會主席斯赫廷納（Grzegorz Schetyna）、前總理波拉克（Waldemar Pawlak）、經濟部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）、數位部政務次長葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka）、參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）及友台小組等逾20名跨黨派參眾議員出席，展現支持。

林佳龍致詞表示，波蘭副總理兼外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）今（2026）年2月在國會外交施政報告首度公開提及與台灣合作興趣，台灣非常歡迎。

他強調，台灣與波蘭是理念相近夥伴，誠摯感謝「波台國會小組」長年以具體行動挺台，包括連續4年發表聯合聲明公開支持台灣國際參與及台海和平穩定，並大力支持兩國深化各領域合作等。

林佳龍指出，台波近期在經貿領域的緊密互動已展現豐碩成果。除了鴻海於今年5月宣布與波蘭國營電動車公司（EMP）建立戰略夥伴關係，台灣電電公會（TEEMA）也於22日加碼宣布，將在波蘭下西里西亞省（Dolny Śląsk）的米恩基尼亞市（Miękinia）設立科學園區。本次台灣形象展更吸引了上百家台商不遠千里共襄盛舉，充分彰顯台灣產業深耕波蘭及歐洲市場的決心。

在深化經貿佈局的同時，雙邊文化與語言交流也迎來全新里程碑。林佳龍於酒會中正式宣布，台灣將在華沙成立「台灣語言中心」（Taiwan LanguageCenter），以提升波蘭各界對台灣文化與語言的認識。

此外，外交部今年更與文化部攜手，以「Connecting Culture, Inspiring Future」為主軸推動「台灣文化在歐洲2026」計畫，期盼進一步拉近兩地人民的心靈距離。

面對台波全方位的熱絡合作，斯赫廷納於致詞時誠摯表示，自己作為台灣多年的老朋友，對雙邊的密切互動感到無比欣慰。

他強調，「波台國會小組」是波蘭國會中人數最多的雙邊團體，正因台波雙方共同堅信自由與人權的核心價值，波蘭內部不分朝野黨派，都將全力支持並推動台波在各領域的深化發展。

林佳龍 語言 國會

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