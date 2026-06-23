中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

中國「民族團結進步促進法」將於7月1日起實施，台派聯盟今天說，中國企圖以境外法律效力壓制全球言論自由，製造跨境寒蟬效應，企圖變相合理化跨境追緝與任意拘押，威脅台灣人民生命、財產與人身安全。

中國「民族團結進步促進法」將於7月1日起實施，當中列中國境外的組織和個人，針對中國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為者，會被依法追究法律責任。

台派聯盟今天透過聲明指出，任何人在台灣、日本、美國或其他民主國家所發表的政治評論，皆受到當地法律保障。中國無權以其國內法律規範他國人民的思想與言論，更無權要求國際社會接受其政治審查標準。

台派聯盟說，中國藉由模糊法律定義與高度政治化執法，刻意營造不確定性，使台灣人民、海外僑民、學者、媒體工作者與企業界人士因擔憂遭到報復而自我審查。這種以恐懼壓制自由的手段，與現代民主法治精神背道而馳。

台派聯盟表示，近年來中國多次發生境外人士入境後遭限制出境、拘留或政治審查的案例。若持續以國家安全、民族團結等名義無限擴張法律適用範圍，將使赴中交流、經商、旅遊及學術活動面臨更高風險，形同以法律包裝政治威嚇；中國持續以政治立場作為執法標準，已使許多台灣民眾在赴中或轉機過程中面臨潛在風險。

台派聯盟呼籲，台灣政府應持續強化國人赴中國及與中國沆瀣一氣國家，如俄羅斯、伊朗、北韓等國的風險揭露與安全提醒機制，保障人民生命財產安全；朝野政黨及公民社會應共同捍衛民主自由價值，拒絕任何形式的跨境政治恐嚇；國際民主國家應共同關注中國法律管轄權向境外擴張的現象，避免威權體制藉由法律工具侵蝕全球自由秩序。

台派聯盟說，全體台灣人民不應因威脅而放棄自由表達意見的權利。民主社會的價值，正是在於保障不同立場的人民能夠自由發聲，而非以國家機器迫使人民噤聲。