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開發北市CiviClaw幕後功臣 蔣萬安表揚返美替代役男梁峻瑋

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市替代替役男梁峻瑋（右二)參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，台北市長蔣萬安親自頒發感謝狀予以表揚。圖／北市資訊局提供
北市替代替役男梁峻瑋（右二)參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，台北市長蔣萬安親自頒發感謝狀予以表揚。圖／北市資訊局提供

北市府公務員明年底前每人將配置AI助手，市長蔣萬安上午在市政會議中裁示，將做到「AI無門檻，人人都能用」的目標。針對網路上網友質疑會不會有資安的風險？蔣萬安下午受訪也表示，這是市政府自己的AI Agent，「自己的Civi Claw，不是用Open Claw」。

另外，蔣萬安也肯定替代役青年專長投入資訊局自研AI助理「CiviClaw」，這次北市資訊局的替代役男梁峻瑋（Benjamin Liang）參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，親自頒發感謝狀予以表揚。

資訊局表示，梁峻瑋畢業於美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）計算機科學系，透過兵役局協助媒合專長進入資訊局。在服役期間，參與市府AI專案開發，發揮技術專長同時累積實務經驗。

除市府內部實證成果外，「CiviClaw」也登上國際公部門科技交流舞台。趙式隆今年4月赴日本東京參與「SusHi Tech Tokyo 2026」，並於「GovTech Conference Global」論壇中，分享台北推動政府 AI 應用的實務經驗。

資訊局指出，趙式隆局長在會中引用日本諺語「如虎添翼（鬼に金棒）」破題，指出全球政府正面臨公務人力與行政流程轉型的挑戰，而代理型AI可成為公務員的重要輔助工具，協助同仁將更多心力投入政策制定、市民服務及跨域溝通等具備「高同理心、高創造力」的高附加價值業務。

另外，針對公部門導入 AI 的挑戰，趙式隆表示，主流 AI 仍存在黑箱、偏見放大與資安風險，無法直接套用於行政機關。為此，資訊局以開源專案「OpenClaw」為技術基礎，開發出專供公務員使用的安全智慧助理「CiviClaw」。系統透過私有化部署、資料匿名化技術與分級權限規則，降低資料外洩與不當使用風險；同時落實「人類參與迴圈（Human-In-The-Loop）」原則，確保最終決定權與責任歸屬仍由真人把關。

北市替代替役男梁峻瑋（右)參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，台北市長蔣萬安親自頒發感謝狀予以表揚。圖／北市資訊局提供
北市替代替役男梁峻瑋（右)參與開發（Agentic AI）「CiviClaw」，台北市長蔣萬安親自頒發感謝狀予以表揚。圖／北市資訊局提供

蔣萬安 役男 北市

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