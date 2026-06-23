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蔡其昌卸任中職會長誰接？洪孟楷：由最能帶領台灣棒球進步者繼續努力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，中華職棒會長蔡其昌日前出席售票暨名單公布記者會。圖／聯合報資料照
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，中華職棒會長蔡其昌日前出席售票暨名單公布記者會。圖／聯合報資料照

民進黨立院黨團總召蔡其昌將於明年3月卸下中華職棒會長。身為中職忠實球迷的國民黨立委洪孟楷面對未來是否可能接任中職會長，他表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任，只要別有政治力介入的情況，一定能找出愛棒球的人來努力。

蔡其昌將於明年3月卸下中華職棒會長一職，他在接受專訪時，表態不可能續任，他強調明年3月一定回歸「爪迷」身分（爪迷為對中華職棒「中信兄弟」球迷的專屬暱稱）。

面對未來是否可能接任中職會長，洪孟楷表示，蔡其昌這些年對台灣棒球及中華職棒的發展投入許多心力，也確實有推展棒球迷有感的改革，值得肯定6年付出。

洪孟楷說，至於未來會長人選，最重要的還是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任。相信職棒6球團推舉，只要不要有政治力介入的情況，一定能找出愛棒球、懂棒球的人繼續為台灣棒球努力。

國民黨立委洪孟楷為中華職棒忠實球迷。面對未來是否可能接任中職會長，洪表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷為中華職棒忠實球迷。面對未來是否可能接任中職會長，洪表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任。圖／聯合報系資料照片

洪孟楷 蔡其昌 棒球

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