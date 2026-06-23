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國安人士：中共新法7月上路 以法律擴大跨境鎮壓

中央社／ 台北23日電

總統賴清德提及，跨國鎮壓已成民主國家共同挑戰。國安人士示警，中國將於7月1日施行的「民族團結進步促進法」，透過追究境外組織與個人責任，企圖將政治紅線延伸至國際社會，對台灣學界、媒體及友台人士形成寒蟬效應，凸顯威權政體正以法律工具擴大跨境鎮壓。

總統賴清德今天出席全球合作暨訓練架構（GCTF）「建構韌性民主以因應跨國鎮壓研討會」致詞強調，跨國鎮壓已成為民主國家共同面對的挑戰，台灣將從「預防、保護、反制」3個面向強化應對，並與理念相近國家合作，建立更即時的預警、更有效的究責與更完整的保護網。

當國際社會聚焦跨國鎮壓議題之際，中國即將施行的「民族團結進步促進法」也受到高度關注。該法規範，中國民族事務，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，但其中第63條明定，境外組織及個人若被認定實施「破壞民族團結進步」或「製造民族分裂」行為，中方可依法追究法律責任。

國安人士分析，在中國政治語境下，涉及台灣主體性、新疆及西藏人權、香港民主運動，甚至國際社會對中國民族政策的研究與評論，都可能被納入「破壞民族團結」範疇。未來無論是台灣學者主張台灣不屬於中華人民共和國、外媒報導新疆人權議題，或外國政要公開支持台灣參與國際組織，都可能遭中方片面認定違法。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗表示，中國長期透過宣傳、教育及統戰工作推動「中華民族共同體意識」，如今則進一步將相關政治論述法律化。他認為，中國把特定政治敘事寫入法律，目的在於對不接受相關論述者施加壓力。

洪浦釗說，雖然中國無法直接在台灣或多數民主國家執法，但仍可透過限制入境、行政制裁、公開點名及商業施壓等方式產生實際影響。其中經常往返兩岸、在中國有工作、投資或家庭關係的台灣民眾，可能首當其衝；學者、媒體工作者、民間團體及公共評論者，也將面臨更大的政治風險。

洪浦釗並說，中國立這部法根本不需要大規模起訴台灣人。只要有人因為擔心被點名、限制入境，或影響自己在中國的工作與生活而選擇沉默，這場法律戰就已經達到目的。

國安人士表示，被中國鎖定的境外人士，若前往中國、香港、澳門，或過境與中國關係密切的國家，未來可能面臨拒絕入境、盤查、限制出境、拘留，甚至被要求配合調查等風險。中方也可能透過通緝、制裁、簽證限制、商業施壓及家屬壓力等方式，迫使相關人士在公開發言前先行自我審查。

該人士並說，日前日本議員兼評論家白川司投書警告，若在日本批評中國少數民族或宗教政策，也可能遭中國視為違法，未來國際友台人士、企業、學術機構與媒體，都可能面對更大的政治壓力。

國安人士認為，從香港國安法到「民族團結進步促進法」，可以看出中國正持續擴大長臂管轄範圍，並將中國政治與法律規範向境外延伸。其目的未必在於大規模起訴境外人士，而是透過法律威懾製造寒蟬效應，使批評中國政策或支持台灣的聲音因擔憂後果而趨於沉默。

國安人士表示，GCTF研討會聚焦跨國鎮壓，而中國新法即將上路，兩者形成鮮明對照，更凸顯民主國家面對的挑戰已不再侷限於傳統軍事威脅。威權政體正透過法律、科技、資訊及經濟工具，把政治壓力延伸至境外，考驗民主社會能否共同維護言論自由、學術自由、人權保障及國家主權等核心價值。

國安 中共 賴清德

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