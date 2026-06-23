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鄭麗文訪陸紀錄片「造局者」首映 國民黨：讓對話還是對抗之間有選擇

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部今天舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，國民黨發言人江怡臻（右）主持，國民黨副主席張榮恭（中）與國安會前秘書長蘇起（左）出席會後座談。記者林澔一／攝影
國民黨中央黨部今天舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，國民黨發言人江怡臻（右）主持，國民黨副主席張榮恭（中）與國安會前秘書長蘇起（左）出席會後座談。記者林澔一／攝影

國民黨今舉辦2026和平之旅紀錄片「造局者」首映會，片中以黨主席鄭麗文訪陸及訪美，致力謀求兩岸和平的過程與成果。國民黨副主席張榮恭表示，鄭麗文訪陸是再造一次里程碑，讓台灣人民能在兩岸「對話還是對抗、互利還是互撞及和平還是戰爭」之間有選擇的機會。

國安會前秘書長蘇起指出，鄭麗文在訪陸與訪美上都是「逆風」，在逆風時能堅持下去，更有講真話的勇氣；當年前主席連戰2005年訪陸，某種程度上也是逆風破冰，兩位都令人佩服。他提到，現在中共中央政治局七位常委中，李強、王滬寧、蔡奇來過台灣，習近平夫人也來過，可以說七常委中三個半來過台灣，是對台灣最瞭解且最有善意的一群人。

蘇起也指，現在的美國政府是對台灣最不瞭解的一群人，原本美國政府中瞭解台灣的大部分人都離職了，最近在炒作鄭麗文訪美見到誰、見不到誰，但由於美國現在是總統川普一人決定，川普跟習近平見面前要講什麼話，可能連國務卿魯比歐都不知道，因此現在炒作鄭麗文見到誰、見不到誰「完全沒有意義。」

蘇起說，親中、親美不需要對立來看，而是要把「和」和「鬥」分開來看，國民黨走的是「和」的路，民進黨走的是「鬥」的路，鄭麗文開風氣之先走「和」的路令人佩服，這是國民黨該走的路，是歷史正確的一方。

張榮恭說，川普訪問北京後表示，因為台海局勢危機，台積電要移往美國；其次，川普說台灣有人要走向獨立，也就是「以獨求戰」；川普第三個觀點是反對以美謀獨；國民黨則向大陸傳達了訊息，強調國民黨主張兩岸和平，且有方法達成和平，鄭麗文的訪問證明這個方法可行，政治基礎就是九二共識。

張榮恭表示，川普擔心台灣走向獨立會引起戰爭，但是國民黨有方法避免戰爭，鄭麗文四月訪陸與當年連戰的訪問，背景上非常相近，提供大陸、美方與台灣人民對兩岸和平的希望，看到兩岸除了衝突之外是可以和解的。當鄭麗文結束訪問大陸，中共中央台辦宣佈10項措施，讓民眾感覺到兩岸和平不是只是一個口號，「賴清德不也喊和平嗎？問題是他做不到。」

張榮恭也說，國民黨需要維持親美傳統，但如果不能達到「和陸」，再怎麼親美，兩岸衝突因素免除不了，所以國民黨應該是「親和平」，鄭麗文的2026和平之旅，就是拿出了方法跟希望。

鄭麗文 國民黨 國安會

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