廢除監察院看「民進黨是不是打假球」 蔣萬安：人民眼睛是雪亮的

台北市長蔣萬安、民眾黨近期喊話修憲廢除監察院，不過國民黨主席鄭麗文昨表示，廢監院不會是國民黨現在要推動的優先議題。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，要不要廢除監察院，就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。

針對鄭麗文指國民黨目前並沒有要推動修憲的計畫，是否與蔣萬安立場不同調？蔣萬安下午出席115年台北市政府模範公務人員及優秀青年公務人員表揚典禮受訪指出，他一開始就說得很清楚，認為這時候立法院應該透過全面否決監察委員名單，來達到實質凍結監察院的運作，然後透過修憲來廢除監察院。

蔣萬安說，他有聽到鄭麗文主席的看法，他之前也表達過，認為完全尊重立法院黨團的自主性跟最後的決定；民眾黨團已經決定要提出修憲案，國民黨團如果也願意共同提案，要不要廢除監察院？就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。