快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

聽新聞
0:00 / 0:00

廢除監察院看「民進黨是不是打假球」 蔣萬安：人民眼睛是雪亮的

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席115年台北市政府模範公務人員及優秀青年公務人員表揚典禮受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午出席115年台北市政府模範公務人員及優秀青年公務人員表揚典禮受訪。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安、民眾黨近期喊話修憲廢除監察院，不過國民黨主席鄭麗文昨表示，廢監院不會是國民黨現在要推動的優先議題。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，要不要廢除監察院，就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。

針對鄭麗文指國民黨目前並沒有要推動修憲的計畫，是否與蔣萬安立場不同調？蔣萬安下午出席115年台北市政府模範公務人員及優秀青年公務人員表揚典禮受訪指出，他一開始就說得很清楚，認為這時候立法院應該透過全面否決監察委員名單，來達到實質凍結監察院的運作，然後透過修憲來廢除監察院。

蔣萬安說，他有聽到鄭麗文主席的看法，他之前也表達過，認為完全尊重立法院黨團的自主性跟最後的決定；民眾黨團已經決定要提出修憲案，國民黨團如果也願意共同提案，要不要廢除監察院？就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。

蔣萬安 監察院 民進黨

延伸閱讀

蔣萬安三階段廢監院被打槍？鄭麗文：目前沒有任何推動修憲計畫

柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

民眾黨倡廢監院 柯建銘：這是民進黨政策 最好能合作

批蔣市府太傲慢！沈伯洋點市民「1感受」 籲蔣萬安回歸市政討論

相關新聞

蔡其昌卸任中職會長誰接？洪孟楷：由最能帶領台灣棒球進步者繼續努力

民進黨立院黨團總召蔡其昌將於明年3月卸下中華職棒會長。身為中職忠實球迷的國民黨立委洪孟楷面對未來是否可能接任中職會長，他表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任，只要別有政治力介入的情況，一定能找出愛棒球的人來努力。

鄭麗文訪陸紀錄片「造局者」首映 國民黨：讓對話還是對抗之間有選擇

國民黨今舉辦2026和平之旅紀錄片「造局者」首映會，片中以黨主席鄭麗文訪陸及訪美，致力謀求兩岸和平的過程與成果。國民黨副主席張榮恭表示，鄭麗文訪陸是再造一次里程碑，讓台灣人民能在兩岸「對話還是對抗、互利還是互撞及和平還是戰爭」之間有選擇的機會。

廢除監察院看「民進黨是不是打假球」 蔣萬安：人民眼睛是雪亮的

台北市長蔣萬安、民眾黨近期喊話修憲廢除監察院，不過國民黨主席鄭麗文昨表示，廢監院不會是國民黨現在要推動的優先議題。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，要不要廢除監察院，就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今出庭1分鐘回答法官2句話

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯作無罪答辯，法官諭知全案候核辦，庭審1分鐘結束。

梁文傑「酒店問題」不能用玩笑帶過 監院卻視而不見？

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」掀波，昨天坦言表達失誤，正確來說是吃得很少，承諾買鳳梨釋迦冰棒謝罪，但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦。陳瑩吐槽為農民及黨內的不滿找情緒出口，但也試圖合理化梁上酒店的習性，外界納悶監察院竟從未查過梁，此刻「廢聲」四起也是剛好而已。

柯文哲自曝60歲還領父親壓歲錢 鼓勵母親盡量花錢「1年100萬用不完」

民眾黨前立委吳春城今天舉辦新書發表會，邀請民進黨立委柯建銘、民眾黨前主席柯文哲探討超高齡社會議題。柯文哲在會中自曝，他從來沒有養過自己的父親，而且直到60歲還在領壓歲錢，還說自己鼓勵母親盡量花錢，「一年花個100萬，她絕對用不完啦。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。