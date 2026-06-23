吳春城卸任立委出書 籲政院盡速執行壯世代促進法

前民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑涉圖利辭立委。他今天發表「壯世代理想國」新書表示，壯促法三讀已1年半，無發現不法或執行窒礙，籲行政院盡快重啟壯世代政策。

吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」立法，於去年1月7日三讀通過，但隨後遭到質疑，成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避，他後續在立法院會質詢時公開表示辭去立委職務。

吳春城於今年5月出版「壯世代理想國」，今天舉辦新書發表會，邀請民眾黨創黨黨主席柯文哲、民進黨立委柯建銘，共同探討超高齡社會下的國家未來。

吳春城表示，面對超高齡化社會，國內有2/3財富掌握在55歲以上的「壯世代」手上，因此治理應脫離社會補助、社會福利思維，創造長壽經濟，為台灣下一代打造創業舞台。因此盼以「壯世代思維」，看到國家的希望、國家發展的新動力。

柯文哲表示，台灣的問題不只是人口高齡化，還有人口結構變化速度太快，且高齡化本身不是危機，真正的問題在於制度仍停留在過去。

柯文哲說，面對缺工現況，引進移工有社會衝擊疑慮，因此最簡單的方式就是讓有能力、有意願的壯世代留在職場。他認為，現在55歲以上族群手上的資產流動非常差，就是因為他們沒有收入，才不敢支出，因此關鍵是「不要妨礙老年人賺錢」，一旦他們成為生產者，就會成為消費者。

柯建銘表示，當平均壽命達到80歲，就應該檢討法律中65歲退休、視為老人的規定，也應該重新認識55歲以上的人口。過去高齡政策，強調長照與支出，但未來高齡政策應走向強調參與，善用55歲以上仍健康、有能力的族群。只要這些族群持續消費、持續繳稅，就能持續創造價值、減輕年輕人負擔、提升國家競爭力。

吳春城說，壯促法三讀通過已經1年半，過程中並沒有發現不法或執行有礙之處，因此呼籲行政院盡快重啟壯世代政策、推動壯促法。