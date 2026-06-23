快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

聽新聞
0:00 / 0:00

吳春城卸任立委出書 籲政院盡速執行壯世代促進法

中央社／ 台北23日電

前民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑涉圖利辭立委。他今天發表「壯世代理想國」新書表示，壯促法三讀已1年半，無發現不法或執行窒礙，籲行政院盡快重啟壯世代政策。

吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」立法，於去年1月7日三讀通過，但隨後遭到質疑，成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避，他後續在立法院會質詢時公開表示辭去立委職務。

吳春城於今年5月出版「壯世代理想國」，今天舉辦新書發表會，邀請民眾黨創黨黨主席柯文哲、民進黨立委柯建銘，共同探討超高齡社會下的國家未來。

吳春城表示，面對超高齡化社會，國內有2/3財富掌握在55歲以上的「壯世代」手上，因此治理應脫離社會補助、社會福利思維，創造長壽經濟，為台灣下一代打造創業舞台。因此盼以「壯世代思維」，看到國家的希望、國家發展的新動力。

柯文哲表示，台灣的問題不只是人口高齡化，還有人口結構變化速度太快，且高齡化本身不是危機，真正的問題在於制度仍停留在過去。

柯文哲說，面對缺工現況，引進移工有社會衝擊疑慮，因此最簡單的方式就是讓有能力、有意願的壯世代留在職場。他認為，現在55歲以上族群手上的資產流動非常差，就是因為他們沒有收入，才不敢支出，因此關鍵是「不要妨礙老年人賺錢」，一旦他們成為生產者，就會成為消費者。

柯建銘表示，當平均壽命達到80歲，就應該檢討法律中65歲退休、視為老人的規定，也應該重新認識55歲以上的人口。過去高齡政策，強調長照與支出，但未來高齡政策應走向強調參與，善用55歲以上仍健康、有能力的族群。只要這些族群持續消費、持續繳稅，就能持續創造價值、減輕年輕人負擔、提升國家競爭力。

吳春城說，壯促法三讀通過已經1年半，過程中並沒有發現不法或執行有礙之處，因此呼籲行政院盡快重啟壯世代政策、推動壯促法。

吳春城 柯建銘 行政院

延伸閱讀

力挺壯世代出書 柯建銘、柯文哲同台支持吳春城

柯文哲自曝60歲還領父親壓歲錢 鼓勵母親盡量花錢「1年100萬用不完」

律師費高想找工作 柯文哲嘆想當蔣萬安顧問都沒辦法

柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

相關新聞

蔡其昌卸任中職會長誰接？洪孟楷：由最能帶領台灣棒球進步者繼續努力

民進黨立院黨團總召蔡其昌將於明年3月卸下中華職棒會長。身為中職忠實球迷的國民黨立委洪孟楷面對未來是否可能接任中職會長，他表示，最重要的仍是由最了解棒球、最熟悉職棒運作、最能帶領台灣棒球持續進步的人來接任，只要別有政治力介入的情況，一定能找出愛棒球的人來努力。

鄭麗文訪陸紀錄片「造局者」首映 國民黨：讓對話還是對抗之間有選擇

國民黨今舉辦2026和平之旅紀錄片「造局者」首映會，片中以黨主席鄭麗文訪陸及訪美，致力謀求兩岸和平的過程與成果。國民黨副主席張榮恭表示，鄭麗文訪陸是再造一次里程碑，讓台灣人民能在兩岸「對話還是對抗、互利還是互撞及和平還是戰爭」之間有選擇的機會。

廢除監察院看「民進黨是不是打假球」 蔣萬安：人民眼睛是雪亮的

台北市長蔣萬安、民眾黨近期喊話修憲廢除監察院，不過國民黨主席鄭麗文昨表示，廢監院不會是國民黨現在要推動的優先議題。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，要不要廢除監察院，就看民進黨是不是打假球，人民的眼睛是雪亮的。

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今出庭1分鐘回答法官2句話

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯作無罪答辯，法官諭知全案候核辦，庭審1分鐘結束。

梁文傑「酒店問題」不能用玩笑帶過 監院卻視而不見？

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」掀波，昨天坦言表達失誤，正確來說是吃得很少，承諾買鳳梨釋迦冰棒謝罪，但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦。陳瑩吐槽為農民及黨內的不滿找情緒出口，但也試圖合理化梁上酒店的習性，外界納悶監察院竟從未查過梁，此刻「廢聲」四起也是剛好而已。

柯文哲自曝60歲還領父親壓歲錢 鼓勵母親盡量花錢「1年100萬用不完」

民眾黨前立委吳春城今天舉辦新書發表會，邀請民進黨立委柯建銘、民眾黨前主席柯文哲探討超高齡社會議題。柯文哲在會中自曝，他從來沒有養過自己的父親，而且直到60歲還在領壓歲錢，還說自己鼓勵母親盡量花錢，「一年花個100萬，她絕對用不完啦。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。