謝國樑今飛美與理查森市簽署MOU...考量颱風近台 停留26小時即搭機返台

基隆市長謝國樑今晚將搭機赴美，與德州理查森市長奧馬爾簽署合作備忘錄（MOU），建立夥伴關係。謝說，台灣東方海面有颱風逼近，他在代表簽署後就會搭機返台應變，市府團隊則會留在當地考察，為雙方合作奠定更好的基礎。

西北太平洋海域目前有兩個颱風形成，謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議，並將在今晚搭機飛美，代表基隆市與有「美國電信走廊」稱號的理查森市，簽署教育、文化及經濟合作備忘錄。

謝國樑說，大約半年前理查森市長奧馬爾來台時，表達與基隆市透過簽署MOU建立夥伴關係。先前排定今晚上出發飛前往美國，除了代表簽訂MOU，並將訪問當地高科技業界。綜合考量颱風威脅程度，以及雙方合作對基隆發展的重要性，他將如期出發，但行程有所調整。

謝國樑表示，原定他訪美行程共5天，如今將改成今晚出發，飛抵美國完成簽署儀式後，他就會搭機飛回來台灣，預計在美國境內停留約26個小時，26日他就會在基隆坐鎮，指揮防颱應變工作。

謝國樑指出，理查森市安排的行程，除了簽署儀式，還有很多考察內容，他個人飛返台灣，但市府團隊會繼續留在美國。美方約了很多高科技公司跟我方交流建制AI資料中心等工作，以利持續推動雙方合作作業。

理查森市位於德州北部，人口約12萬人，匯聚阿拉伯、華裔與印度多元民族，並有德州大學達拉斯分校及AT&T、T-Mobile等知名企業，獲得「美國電信走廊」美稱。理查森市長奧馬爾去年底曾來台，與新北市長侯友宜簽署教育、文化及經濟合作備忘錄，期盼兩地開啟更多合作契機。