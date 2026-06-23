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柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

中央社／ 台北23日電
民進黨立法院黨團前總召柯建銘。(聯合報資料照片) 周佑政
民進黨立法院黨團前總召柯建銘。(聯合報資料照片) 周佑政

民進黨立法院黨團前總召柯建銘今天被問到「是否可能與民眾黨合作廢監院」時表示，廢除監察院是民進黨政策，至於其他黨派就尊重。現任黨團總召蔡其昌說，民進黨一向主張廢考監，拜託民眾黨跟國民黨團總召傅崐萁討論，藍白先合，三黨都同意的話，就會真的廢除。

前民眾黨立委吳春城舉辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請台灣民眾黨創黨主席柯文哲、柯建銘，共同探討超高齡社會的國家未來。

柯建銘會後接受媒體聯訪，民進黨與民眾黨最好能夠合作，當初「壯世代政策與產業發展促進法」就是這樣合作，且不只綠白，藍綠也要合作。

記者追問，綠白是否可能合作修憲廢除監察院。柯建銘說，廢除監察院是民進黨政策，對其他黨派就尊重。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，黨團將啟動修憲委員會廢除監察院，修憲前先凍結監察院，除法定支出外的預算全數刪除，對於這次監委提名名單，採全數不同意。

此外，民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，提名監察委員是總統賴清德依據憲法的義務，要廢掉監察院只能修憲。只要立法院理性討論，相關職權的移轉做好配套，民進黨團51張票會投贊成票，反觀國民黨態度又縮了，態度變來變去。

莊瑞雄說，修憲案需要立法院1/4立委提出、3/4出席、3/4同意後，才能公民複決，沒有三黨一起不足以成事，或至少國民黨與民進黨聯手才會過，所以重點仍是國民黨。

民進黨團書記長范雲說，民眾黨如果要打真球，不是對民進黨喊話，而是要跟國民黨講好，兩邊都願意才有可能修憲廢考監。既然國民黨主席鄭麗文都說國民黨沒有要修憲，國民黨團是不是應該好好審查監委人事同意權。

柯建銘 監察院 民進黨

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