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柯文哲自曝60歲還領父親壓歲錢 鼓勵母親盡量花錢「1年100萬用不完」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前立委吳春城（中）今天舉行《壯世代理想國》新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨團前總召柯建銘（右）進行「雙柯對談」。記者胡經周／攝影
民眾黨前立委吳春城（中）今天舉行《壯世代理想國》新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民進黨團前總召柯建銘（右）進行「雙柯對談」。記者胡經周／攝影

民眾黨前立委吳春城今天舉辦新書發表會，邀請民進黨立委柯建銘、民眾黨前主席柯文哲探討超高齡社會議題。柯文哲在會中自曝，他從來沒有養過自己的父親，而且直到60歲還在領壓歲錢，還說自己鼓勵母親盡量花錢，「一年花個100萬，她絕對用不完啦。」

吳春城今天舉辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請柯建銘與柯文哲共同探討超高齡社會國家路線。針對如何讓壯世代從「財政支出者」變成「財政貢獻者」，柯文哲在會中表示，經濟就是生產跟消費，財政則是收入跟支出，「當你不允許老人賺錢的時候，他們就不能當生產者、只是消費者，所以誰要養他們？就是年輕的一代。」

「其實壯世代的最大受益者就是年輕人」，柯文哲認為，如果讓年長者繼續賺錢，就不會變成年輕人的負擔，他們的生活壓力自然就會降低。

柯文哲也以自身為例，他從來沒有養過自己的父親，而且直到60歲還在領壓歲錢，就是因為對方直到89歲還在上班，「我爸爸一直有在上班，所以年底就發壓歲錢給我，如果他也是50幾歲就不去上班，就不可能到90歲還在發壓歲錢給我。」

至於如何創造長壽經濟，柯文哲則表示，目前我國55歲以上人口，掌握全台灣3分之2資產，但是資產流動性很差，「老年人不是吝嗇，而是很節省，他們的邏輯就是『只有支出沒有收入』，所以要很節省使用。」

柯文哲說，有收入才會有支出，如果完全不能生產，消費力就會非常低，所以活化台灣資產的關鍵，就是不要妨礙老年人賺錢，況且有很多資產凍結在不動產，現在很多人名下都有房子，「我覺得甚至可以賣掉，那些錢放在銀行都夠用」，這些都是中華文化圈「有土斯有財」的概念。

柯文哲還自爆，自己都鼓勵母親盡量花錢，「一年花個100萬，我媽媽名下那些房地產，她絕對用不完啦」，如何活化不動產等資產，這就是一個大學問，必須要有一套制度，「如果讓年長者名下的不動產可以活化，光是簡單這一點，就能有效增加整個台灣的現金流。」

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