韓國瑜立委團訪美國台積電 將向美方反映台商投資障礙

立法院長韓國瑜率跨黨派立委於6月21日展開訪美行程，首站抵達美國亞利桑那州鳳凰城，與10餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流。與會委員高度關心台商赴美投資面臨的挑戰，表示將適時向美方相關機關反映，協助排除投資障礙，促進台美產業合作。

韓國瑜率立法院「赴美國推動國會外交」訪問團，於美國時間22日下午前往台積電亞利桑那州廠參訪，與10餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流，聽取業者分享在美設廠及營運情形，並就人才招募、法規調適、建廠成本及簽證申請等議題交換意見。

立法院表示，訪問團與TSMC Arizona執行長莊瑞萍會面，了解台積電亞利桑那州建廠規劃，並就人才培育、技術與產能，以及赴美投資對台灣產業發展的影響深入交流。

莊瑞萍表示，台積電赴美投資主要是因應客戶需求，並強調最先進製程及核心研發仍將持續根留台灣。未來台積電將持續強化「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大競爭優勢，與供應鏈夥伴攜手提升產業競爭力。

另外立法院「赴美國推動國會外交」訪問團22日上午在駐洛杉磯辦事處總領事馬博元陪同下，訪團赴鳳凰城台灣AI生醫聯合展示中心參訪。訪團抵達後，分別由鳳凰城副市長Kesha Hodge Washington、亞利桑那州商務廳副廳長Agnese Sturmane及亞利桑那州立大學健康事業執行副校長Sherine Gabriel致詞，並以簡報說明亞利桑那州政府、鳳凰城市政府及亞利桑那州立大學三方如何透過產官學合作，與台灣共同推動生技醫療產業創新發展。

韓國瑜致詞時表示，訪問亞利桑那州之前，許多人好奇台積電及鳳凰城台灣AI生醫聯合展示中心為何選擇落腳於此，經聽取簡報後，了解除了土地、水電供應等條件外，政府、學界與產業間緊密合作的夥伴關係，正是鳳凰城最具吸引力的優勢。

立法院長韓國瑜率跨黨派立委於6月21日展開訪美行程，首站抵達美國亞利桑那州鳳凰城，與10餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流。圖為立法院提供。