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營養午餐法待審議 立法院辦餐盤體驗活動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委陳培瑜23日舉行「學生餐盤體驗活動」，邀請營養師、餐盒工會現場擺攤，讓與會者體驗久違的學校營養午餐。（陳培瑜辦公室提供）
民進黨立委陳培瑜23日舉行「學生餐盤體驗活動」，邀請營養師、餐盒工會現場擺攤，讓與會者體驗久違的學校營養午餐。（陳培瑜辦公室提供）

地瓜飯、清炒花椰菜、雞湯、番茄與鮮嫩雞肉，加上經典鐵盤，校園營養午餐竟可在立法院現場享用！綠委陳培瑜23日與餐盒食品業者、營養師等公會舉行「學生餐盤體驗活動」，與會者彷彿重回校園，也像學童一樣魚貫排隊打飯。陳培瑜盼藉此呈現校園飲食現況，未來希望透過專法強化食材溯源與健康飲食管理。

現場展示多項飲食教育實務成果，並將學校營養午餐帶到立法院。包括全穀雜糧、健康體位、聰明選飲料、高鈣飲食等課程案例，呈現營養師如何結合學校午餐與課程教學，讓學生在日常生活中認識食物、理解營養，逐步建立健康飲食習慣與飲食素養。


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營養午餐搬到立院

餐盒公會展區以「看見學校午餐的供餐後盾」為主題，呈現團膳系統如何串連支持產地、品質控管、衛生營養與穩定供應。展區透過「團膳的火線12小時」，說明一份午餐從凌晨食材驗收、清晨備料、上午烹調分裝、中午前配送到校，到餐後餐桶回收與回饋調整的完整流程。

本次活動也有22縣市在地食材展示，呈現學校午餐與臺灣農業之間的連結。陳培瑜表示，從在地蔬果、國產米糧、豆類到水產品，具標章或溯源資訊的食材若要穩定進入學生餐盤，背後需要採購規劃、產地供應、物流配送與成本控管共同配合。


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營養午餐 立法院 陳培瑜

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