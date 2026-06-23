22縣市免費營養午餐將上路 營養師人力、食材誰把關 專家籲立專法

近期各縣市陸續推動免費營養午餐政策，預計自今年起全國22縣市將全面實施。然而目前台灣尚未如日本、韓國設置專法，系統性規範預算與品質，目前《學校午餐及飲食教育條例》（營養午餐專法）仍在立法院教育及文化委員會審議中。民進黨立委陳培瑜今（23）日與餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，期盼透過專法建立飲食教育、合理餐費機制、優先使用國產可溯源食材、補足營養師人力並強化食安把關，完善校園午餐制度。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，根據台灣目前的狀況，7歲到18歲的兒童及青少年中，平均每3人就有1人過重或肥胖。按照這樣的比例來看，顯示代謝性慢性疾病有年輕化、早發化的趨勢。這樣的現象，與總統賴清德推動的「健康台灣」理念和目標有落差，呼籲地方政府應更加重視守護學童營養午餐的營養師角色，包括學校膳食設計、食品安全把關，以及更重要的飲食教育工作。

黃孟娟提到，目前日本、韓國平均1位營養師約照顧500至550名學童；然而台灣約有177萬名學童，目前僅有約700位學校營養師，人均服務學生數約達2500人，因此希望能推動全國一致的營養午餐專法，並增加學校營養師人力配置，讓更多守護學童營養午餐的營養師投入校園，共同照顧孩子的健康。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，目前各縣市營養午餐經費差異相當大，例如有些縣市每餐補助可達60元以上，但部分南部學校每餐僅約56元，且還必須包含廚餘處理費用。在經費落差下，恐影響學童營養午餐品質，因此希望透過制定專法，讓全國營養午餐品質能夠維持一致標準。

在國產食材使用方面，陳明信說，目前校園營養午餐使用國產食材比例高達99.9%。但《財政收支劃分法》修正後，地方自主性提高，若缺乏明確法制規範，國產食材使用比例恐有下降風險。主張應制定營養午餐專法，明確規範食材選用標準、學校營養師員額編制及整體校園午餐制度發展方向。

民進黨立委陳培瑜表示，目前營養午餐專法仍在溝通整合階段，仍需蒐集各地方政府意見。考量因素主要有三大面向，第一，隨著新版《財政收支劃分法》實施後，校園營養午餐國產食材補助由中央支持轉為地方財政自主，各縣市政府如何持續承接目前由中央補助的國產食材政策，「會不會有縣市政府默默地把國產食材的費用拿掉？」

第二，陳培瑜表示，除了食材之外，營養教育同樣重要，目前學校營養師的人力配置比例不足，各縣市對營養師角色的重視程度不一，甚至存在城鄉差距。第三，食農教育也是關鍵環節，台灣幾年前已通過《食農教育法》，但實際推動到各縣市、各鄉鎮學校時，因地方特色與資源不同，關注重點和執行方式也有所差異。針對上述議題，國教署已積極與22個縣市政府進行溝通協調。