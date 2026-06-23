蘇嘉宏引陸學者見解投書挨批 中選會：純屬個人意見

國民黨推薦的中選會委員蘇嘉宏日前投書發表「從戰略反制到常態治理：中國近海治理東擴，台灣東部海域將成下一個內海？」內容引述中國大陸學者說法，引發爭議。中選會今回應，該文章純屬蘇嘉宏個人意見，與中選會無關。

蘇嘉宏日前以「從戰略反制到常態治理：中國近海治理東擴，台灣東部海域將成下一個內海？」為標題投書媒體，引述北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍觀點，並指中國大陸涉台學界近期對台灣周邊海域的主張，從過去以軍事威懾與主權宣示為主，逐步轉向行政執法與常態化治理。

由於投書內容引述中國大陸學者說法，引發外界爭議。蘇嘉宏澄清，認為自己是憂形於色、暮鼓晨鐘一般，依照引述有根據地提醒台灣這個嚴峻的常態化趨勢，絕非「為匪宣傳！」這兩位大陸學者過去是認識的，但沒有交情和聯絡，他們的觀點和平台很重要，他認為台灣各界必須有所認識。

蘇嘉宏認為，既然他們的論述具有中國大陸一方的代表性，我方應建構駁斥敘事，來駁斥中國大陸學者的論述，而非駁斥試圖提醒中國大陸做法背後用意「我並不重要。」