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影／鄭麗文紀錄片秀出訪成績 張榮恭：向美中台傳達和平訊息

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨中央黨部今天舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，國民黨副主席張榮恭（前右）與國安會前秘書長蘇起（前左）出席會後座談。記者林澔一／攝影
國民黨中央黨部今天舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，國民黨副主席張榮恭（前右）與國安會前秘書長蘇起（前左）出席會後座談。記者林澔一／攝影

國民黨中央黨部今天舉行黨主席鄭麗文2026和平之旅紀錄片「造局者」首映，並邀請國民黨副主席張榮恭國安會前秘書長蘇起座談。

蘇起談及國民黨主席鄭麗文訪美行程時表示，鄭麗文願意「逆風破冰」，是過去少有人做過的事。蘇起認為，外界近期過度討論鄭麗文訪美期間見到哪些官員，其實並非重點。他表示，美國現行對台政策與美中關係走向，主要取決於川普個人決策，甚至連國務卿魯比歐事前都未必清楚川普將發表何種談話，更遑論其他官員。

國民黨副主席張榮恭指出，美國總統川普曾提及台積電赴美設廠與台海情勢緊張有關，也曾表示美國不願為9500英里外的地區捲入戰爭。他認為，川普擔憂兩岸關係失控，以及台灣有人試圖透過追求獨立引發戰爭。張榮恭表示，國民黨主席鄭麗文近期訪美，也是在向中國大陸、美國及台灣社會傳達相同訊息，證明透過務實交流與對話，仍有維持兩岸和平的可能。他表示，鄭麗文訪美期間與多位智庫學者及美國社會人士交流，希望讓美方了解，台灣最大在野黨有能力提出避免兩岸衝突的方法，並回應川普對台海局勢升溫的憂慮。

張榮恭認為，鄭麗文此次訪美與2005年連戰訪問中國大陸，在時代背景與政治意涵上具有高度相似性，都是希望向各方傳遞兩岸和平仍有希望的訊息。也同樣給台灣人民提供這樣的希望。

國民黨副主席張榮恭（圖）認為，鄭麗文此次訪美與2005年連戰訪問中國大陸，在時代背景與政治意涵上具有高度相似性，都是希望向各方傳遞兩岸和平仍有希望的訊息。記者林澔一／攝影
國民黨副主席張榮恭（圖）認為，鄭麗文此次訪美與2005年連戰訪問中國大陸，在時代背景與政治意涵上具有高度相似性，都是希望向各方傳遞兩岸和平仍有希望的訊息。記者林澔一／攝影

國民黨副主席張榮恭（右）與國安會前秘書長蘇起（左）出席座談，表示鄭麗文訪美是讓美方了解，台灣最大在野黨有能力提出避免兩岸衝突的方法，並回應川普對台海局勢升溫的憂慮。記者林澔一／攝影
國民黨副主席張榮恭（右）與國安會前秘書長蘇起（左）出席座談，表示鄭麗文訪美是讓美方了解，台灣最大在野黨有能力提出避免兩岸衝突的方法，並回應川普對台海局勢升溫的憂慮。記者林澔一／攝影

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