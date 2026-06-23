律師費高想找工作 柯文哲嘆想當蔣萬安顧問都沒辦法

民眾黨前立委吳春城今天舉行《壯世代理想國》新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨立院黨團前總召柯建銘進行「雙柯對談」，探討超高齡社會下的國家路線。

柯文哲表示，65歲以上找工作遇到許多設限，像是他最近發現自己律師費實在太高了，應該再去找工作，結果發現連市府顧問缺都有年齡限制，比方台北市長蔣萬安要聘他當有給職市政顧問，結果因為他超過65歲，沒有資格。

柯文哲指出，1955年台灣平均壽命已經到65歲，現在平均壽命81歲，「用65歲當勒令退休年齡不切實際」。他說，人口結構不一樣政策本來就要不一樣，台灣人口結構改變，政策要跟著改變。

另外，柯文哲妻子陳佩琪昨天透露，去年3月柯爸柯承發告別式時，柯建銘是整個儀式全程坐到完，她要柯文哲一定要當面跟柯建銘說謝謝，今天雙柯碰面時，互動頗為熱絡，完全沒有之前的火藥味。