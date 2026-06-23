綠白合有機會？ 柯建銘：還是希望能合作

綠白合有可能發生？白創黨主席柯文哲與前綠營總召柯建銘23日一同出席前白委吳春城的新書發表會，引發外界遐想；面對媒體提問是否希望綠白合？柯建銘回應說「當然希望可合作」，但針對哪些議題能合作，例如廢監察院、《人工生殖法》，柯文哲卻回：「這要問黃國昌。」

兩人在活動後接受聯訪，被問到交情如何，柯文哲笑說：「從來沒有不好！」媒體追問「綠白合是否有可能？」柯建銘笑說：「當然希望可合作。」有記者問說，目前國民黨主席鄭麗文並不支持廢除監察院，廢監察院是否能成為綠白合的起點？柯建銘僅回應說，民進黨曾提出廢監提案，其他就尊重各黨。

柯文哲則很快表示，這些都要問黃國昌。隨後柯建銘便先步行離開，而柯文哲則背著霹靂包，在幕僚、吳春城等人的簇擁下到附近搭公車，準備前往民眾黨中央黨部。在等公車時，面對許多媒體與攝影機的圍繞，柯文哲還笑說：「好久沒看到這麼多鯊魚（指媒體）圍著我了。」

再次被追問與柯建銘交情時，柯文哲也再次回說「從來沒有不好。」由於他在新書發表會時說，因為年齡限制，無法當台北市長蔣萬安的「有給職顧問」，媒體追問若是擔任「無給職顧問」的話願意嗎？柯文哲沒有多做回應，隨後公車到站，柯文哲便上車，車上民眾看到許多媒體圍著他拍，都感到很新奇。

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