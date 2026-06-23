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民眾黨倡廢監院 柯建銘：這是民進黨政策 最好能合作

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前立委吳春城今天舉辦「壯世代理想國」新書發表會，民眾黨前主席柯文哲（左）、民進黨立法院黨團前任總召柯建銘（右）時隔近半年再次同台。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委吳春城今天舉辦「壯世代理想國」新書發表會，民眾黨前主席柯文哲（左）、民進黨立法院黨團前任總召柯建銘（右）時隔近半年再次同台。圖／聯合報系資料照片

總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再度掀起社會討論，民眾黨立法院黨團率先喊出修憲廢除監察院。民進黨立法院黨團前任總召柯建銘今天表示，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨意見；民眾黨前主席柯文哲則說，「我沒有在負責這個部分」。

民眾黨前立委吳春城今天舉辦「壯世代理想國」新書發表會，邀請柯建銘與柯文哲共同探討超高齡社會國家路線，民眾黨立委陳清龍、王安祥、陳昭姿、許忠信、考試委員鄧家基等人皆到場響應，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐則是受邀未出席。

針對近期時事議題，柯文哲在會中表示，他認為安樂死、人工生殖法要處理，因為這些就是問題，面對問題解決問題，「如果是該做的就去做，這跟黨派有什麼關係，這跟老百姓的生活有關」，所以不要想太多政黨競爭，只要做對的事情，老百姓都會支持。

話鋒一轉，面對主持人蘭萱詢問，國內政治吵吵嚷嚷，立法院是否可以克服，柯建銘對此則僅回，立法院只要朝野有共識，什麼事情都可以克服。

此外，柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文，談及柯文哲父親柯承發去年告別式，「柯建銘整個儀式全程坐到完，我要先生一定要跟他當面說謝謝」。柯文哲會後受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友，「他以前認識的病人，要在台大醫院看病都是找我」。

媒體詢問，國民黨主席鄭麗文表態「不支持廢除監察院」，未來綠白是否可能在廢除監察院、人工生殖法等議題合作。柯建銘聽聞後說「最好能合作」，世代就是這樣合作，藍綠要合作，綠白也要合作，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨的看法；柯文哲則說，這種事情要問民眾黨主席黃國昌，「我沒有負責這部分。」

柯建銘 民眾黨 民進黨

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