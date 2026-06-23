加州參議會通過友台決議 肯定台灣總統直選30週年

美國加州參議會近日通過友台決議案，肯定台灣總統直選30週年與美國建國250週年雙重民主里程碑，這也是繼2024、2025年後，加州參議會連續第3年通過友台決議案。

決議案由加州參議會地方委員會副主席崔錫浩（Steven Choi）與收入及稅收委員會主席麥納尼（Jerry McNerney）共同提出。

決議文紀念台灣與加州締結姊妹州42週年及台美人傳統週26週年，讚揚雙方在經貿、科技、教育、觀光與文化領域的友好情誼，肯定台美人社群堅定支持民主、人權及法治，展現非凡韌性及對民主價值的承諾，啟發無數來自加州及全球各地的民眾。

決議文並指出，台灣是加州第3大貿易夥伴，也是加州第2大出口市場與第3大進口市場，參議會肯定台灣社群長年對加州經濟成長與發展具有重大且不可磨滅的貢獻。

此外，決議文也提到台灣具能力及意願貢獻國際社會，盼有意義參與聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

州參議會支持台灣透過適當方式貢獻國際社會，並促請加州政府開展與台灣更多層面的合作。

有別於前兩年，本次決議文特別提到，今年為台灣總統直選30週年，也是美國建國250週年，是值得慶賀的民主里程碑雙重慶典。

駐舊金山及駐洛杉磯辦事處去年合作，邀請多位加州州參議員訪問台灣，團員均對兩地經貿關係密切及台灣社會建設、自然美景、濃厚人情留下深刻印象。

駐舊金山辦事處發布新聞稿指出，加州參議會連續3年通過友台決議，今年特別在決議文祝賀台灣總統直選30週年的重要意義，並肯定台灣與加州及台美共享自由民主價值的重要夥伴關係，對雙方進一步強化各領域的交流具正面意義。