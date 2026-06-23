蕭副總統：台灣實現數位轉型需強化國際合作
亞太貿易便捷化與電子商務理事會第44屆期中理事會議暨國際論壇今天在台南開幕，副總統蕭美琴致詞表示，台灣實現數位轉型需要國際合作，將強化與區域經濟體夥伴推動數位貿易。
亞太貿易便捷化與電子商務理事會（Asia & PacificCouncil for Trade Facilitation and Electronic Business,AFACT）今天起至27日，在台南舉辦第44屆期中理事會議暨數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」亞太區域國際論壇，開幕儀式上午在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，來自14個國家、超過60名會員國代表及專家參與。
副總統蕭美琴表示，對台灣人民而言，透過國際組織做出有意義貢獻的機會相當珍貴，感謝主辦單位將這項重要盛事帶到台灣，讓台灣專家能與各國專家聚集一堂、交換意見，並在接下來幾天針對所有重要議題相互學習。
蕭副總統指出，人工智慧（AI）、數位技術等領域發展正在改變貿易模式，台灣致力發展數位轉型與淨零轉型，在數位轉型方面，正強化基礎建設、擴大數位公共服務，並推動「AI產業化」與「產業AI化」，確保各行各業均衡發展，並協助中小企業適應變動的全球環境。
蕭副總統提到，台灣並致力在2050年實現淨零排放，透過能源轉型、綠色技術與產業創新，將環境責任視為經濟契機。
蕭副總統表示，要充分實現數位轉型願景，需要密切國際合作，台灣將致力與AFACT合作，並與區域內的經濟體夥伴共同推動安全、可信任的數位貿易，強化區域連結。
身兼AFACT主席的商業發展研究院董事長許添財接受媒體聯訪表示，此次活動雖然只有短短幾天，但特別以半天時間規劃南科園區參訪行程，並透過專題演講等方式進行國際交流，除了提高台灣國際能見度，也希望會議內容對國際社會有實質貢獻。
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