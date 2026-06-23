快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

蕭副總統：台灣實現數位轉型需強化國際合作

中央社／ 台南23日電

亞太貿易便捷化與電子商務理事會第44屆期中理事會議暨國際論壇今天在台南開幕，副總統蕭美琴致詞表示，台灣實現數位轉型需要國際合作，將強化與區域經濟體夥伴推動數位貿易。

亞太貿易便捷化與電子商務理事會（Asia & PacificCouncil for Trade Facilitation and Electronic Business,AFACT）今天起至27日，在台南舉辦第44屆期中理事會議暨數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」亞太區域國際論壇，開幕儀式上午在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，來自14個國家、超過60名會員國代表及專家參與。

副總統蕭美琴表示，對台灣人民而言，透過國際組織做出有意義貢獻的機會相當珍貴，感謝主辦單位將這項重要盛事帶到台灣，讓台灣專家能與各國專家聚集一堂、交換意見，並在接下來幾天針對所有重要議題相互學習。

蕭副總統指出，人工智慧（AI）、數位技術等領域發展正在改變貿易模式，台灣致力發展數位轉型與淨零轉型，在數位轉型方面，正強化基礎建設、擴大數位公共服務，並推動「AI產業化」與「產業AI化」，確保各行各業均衡發展，並協助中小企業適應變動的全球環境。

蕭副總統提到，台灣並致力在2050年實現淨零排放，透過能源轉型、綠色技術與產業創新，將環境責任視為經濟契機。

蕭副總統表示，要充分實現數位轉型願景，需要密切國際合作，台灣將致力與AFACT合作，並與區域內的經濟體夥伴共同推動安全、可信任的數位貿易，強化區域連結。

身兼AFACT主席的商業發展研究院董事長許添財接受媒體聯訪表示，此次活動雖然只有短短幾天，但特別以半天時間規劃南科園區參訪行程，並透過專題演講等方式進行國際交流，除了提高台灣國際能見度，也希望會議內容對國際社會有實質貢獻。

蕭美琴 台南 亞太

延伸閱讀

AFACT國際論壇台南開幕 蕭美琴：台灣將推動數位、淨零雙軸轉型

14國專家齊聚台南 聯合國亞太AFACT國際會議登場

《巴黎協定》第六條展望：碳交所攜台日星專家共商國際碳權合作藍圖

賴總統：三面向著手 建立安全可信資訊環境

相關新聞

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今出庭1分鐘回答法官2句話

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯作無罪答辯，法官諭知全案候核辦，庭審1分鐘結束。

梁文傑「酒店問題」不能用玩笑帶過 監院卻視而不見？

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」掀波，昨天坦言表達失誤，正確來說是吃得很少，承諾買鳳梨釋迦冰棒謝罪，但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦。陳瑩吐槽為農民及黨內的不滿找情緒出口，但也試圖合理化梁上酒店的習性，外界納悶監察院竟從未查過梁，此刻「廢聲」四起也是剛好而已。

柯文哲自曝60歲還領父親壓歲錢 鼓勵母親盡量花錢「1年100萬用不完」

民眾黨前立委吳春城今天舉辦新書發表會，邀請民進黨立委柯建銘、民眾黨前主席柯文哲探討超高齡社會議題。柯文哲在會中自曝，他從來沒有養過自己的父親，而且直到60歲還在領壓歲錢，還說自己鼓勵母親盡量花錢，「一年花個100萬，她絕對用不完啦。」

韓國瑜立委團訪美國台積電 將向美方反映台商投資障礙

立法院長韓國瑜率跨黨派立委於6月21日展開訪美行程，首站抵達美國亞利桑那州鳳凰城，與10餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流。與會委員高度關心台商赴美投資面臨的挑戰，表示將適時向美方相關機關反映，協助排除投資障礙，促進台美產業合作。

民進黨粉專大翻車...罵蔣萬安遭數百則留言反噬 網友酸：賴清德臉最腫

台北市長選舉熱度高，藍綠市政、政治議題攻防不斷，市長蔣萬安6月中旬更拋出廢監察院建議說。民進黨今上午在臉書粉專發文批蔣萬安，市政當兒戲，還管到中央去？更指他被自己人打臉，臉好腫。結果留言區滿是罵聲，網友直指賴總統的臉最腫。

22縣市免費營養午餐將上路 營養師人力、食材誰把關 專家籲立專法

近期各縣市陸續推動免費營養午餐政策，預計自今年起全國22縣市將全面實施。然而目前台灣尚未如日本、韓國設置專法，系統性規範預算與品質，目前《學校午餐及飲食教育條例》（營養午餐專法）仍在立法院教育及文化委員會審議中。民進黨立委陳培瑜今（23）日與餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，期盼透過專法建立飲食教育、合理餐費機制、優先使用國產可溯源食材、補足營養師人力並強化食安把關，完善校園午餐制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。