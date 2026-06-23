蕭副總統：台灣實現數位轉型需強化國際合作

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」掀波，昨天坦言表達失誤，正確來說是吃得很少，承諾買鳳梨釋迦冰棒謝罪，但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦。陳瑩吐槽為農民及黨內的不滿找情緒出口，但也試圖合理化梁上酒店的習性，外界納悶監察院竟從未查過梁，此刻「廢聲」四起也是剛好而已。

2026-06-23 15:30