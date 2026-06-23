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【重磅快評】「800年」沒去 不代表酒店傑註記一筆勾銷

聯合報／ 主筆室
陸委會副主委梁文傑（右）日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，立委陳瑩（左）昨邀他品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁坦承表達失誤致歉，陳瑩吐槽「少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦了」，梁尷尬大笑。記者蘇健忠／攝影
陸委會副主委梁文傑（右）日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」引發批評，立委陳瑩（左）昨邀他品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁坦承表達失誤致歉，陳瑩吐槽「少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦了」，梁尷尬大笑。記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」掀波，昨天坦言表達失誤，正確來說是吃得很少，承諾買鳳梨釋迦冰棒謝罪，但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦。陳瑩吐槽為農民及黨內的不滿找情緒出口，但也試圖合理化梁上酒店的習性，外界納悶監察院竟從未查過梁，此刻「廢聲」四起也是剛好而已。

梁文傑昨天與陳瑩同框吃台東鳳梨釋迦冰棒，兩人合演的吐槽秀透露不少訊息。陳瑩為了穩住選情，和梁合演「打自家小孩給外人看」戲碼，既然是演戲就要有哏，對梁來說，「上酒店」就是最好的哏，果然成了媒體標題。梁除了尷尬大笑，還應允買一千支鳳梨釋迦冰棒及一百箱鳳梨釋迦。陳瑩還拋球台北市長蔣萬安，既然力挺台東鳳梨釋迦，請用實際採購力挺，「請問蔣市長預計買多少？」。

梁文傑為了這次失言風波失血約15萬5000元，其實事先已有精算，認購200包鳳梨釋迦冰棒花費8萬元，鳳梨釋迦水果含運費每盒約750元，一百盒花約７萬5000元。如果不用特別費，這個金額略低陸委會副主委月薪，梁應該不會太痛，但陳瑩虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦，似隱隱點出梁去一次酒店的花費，顯然是六位數之譜，應非一般檔次。但到底誰埋單，大家心裡都有數。

至於陳瑩加碼演出點名台北市長蔣萬安「預計買多少？」，這種政治操作就太明顯了，陳瑩怎不問問與台東接壤的高雄市長陳其邁？

陳瑩為救選情演出的吐槽秀，其實是再一次宣判梁文傑政治性死刑。梁上酒店早已經法院「認證」，他擔任議員時期，2011年與鄭文燦接受博弈大亨招待，同遊澳門喝花酒，2人否認此事並控告前台北市議員林瑞圖誹謗，但兩人敗訴；2017年梁文傑又被周刊拍到流連酒店，2周內進出高檔酒店6次。

梁文傑出任陸委會副主委後，2023年11月又爆發招待所爭議，徐巧芯爆料他深夜出入內湖一處私人招待所，有數名打扮時髦的年輕女性進出，質疑該會所主人疑涉地下匯兌等案。梁文傑澄清當晚是受朋友邀請去「坐一會」並介紹朋友，停留一個多小時就離開，事後有電商友人出面背書，但卻越描越黑。

今天有名嘴挺梁文傑，稱陳瑩只是拿老哏開玩笑，反而產生意想不到的效果，甚至大讚這場笑聲「讓梁文傑瞬間解除了背了多年的酒店魔咒！」。但明明是「打自家小孩給外人看」卻說成「解除酒店魔咒」，酒店傑的魔咒越鎖越緊，這種言論到底是挺梁或是拆梁？

梁文傑很清楚，陳瑩的吐槽再度狠戳他的死穴，一早就發文「放心，我八百年沒去過了！」，為「酒店傑」消毒的意味明顯。但八百年沒去過了，並不代表過去的紀錄一筆勾銷，何況最近一次去私人會所也只是兩年多前的事，在梁的感覺裡竟如八百年，梁的心裡到底是有多想再去？

此刻是尷尬的恐是即將要卸任的監委們了，梁在這屆監委任內先以議員身分、議會臨時會期間密集前往澳門接受招待；出任行政首長後又被爆出入複雜社交場所，監委卻從未過問，政務官出入複雜場所引發國安、廉政等爭議已非私領域問題，但卻沒有監委正視、立案調查，監委自甘淪為政黨打手，難怪即使要凍結、熄燈，也不會有人惋惜。

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梁文傑 陳瑩 鳳梨釋迦

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