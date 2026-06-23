鄭麗文：訪美像投下深水炸彈 提供新思維讓美國各界腦力激盪

民進黨立委陳瑩昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，梁文傑已回應自己八百年沒去那邊，她相信梁文傑現在都沒有再去了，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。

2026-06-23 12:17