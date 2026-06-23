快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：訪美像投下深水炸彈 提供新思維讓美國各界腦力激盪

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天接受廣播媒體訪問，直言訪美像投下深水炸彈，提供新思維讓美國各界腦力激盪。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文今天接受廣播媒體訪問，直言訪美像投下深水炸彈，提供新思維讓美國各界腦力激盪。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今天接受廣播媒體訪問時表示，這次訪美讓她接觸到許多原本沒有預期能見到的重要人士，讓更多人深入瞭解兩岸對話的和平是可行的，直言就像投下了一顆深水炸彈，提供全新思維讓美國各界去腦力激盪，思考兩岸的可能性跟空間。

鄭麗文說，因為她沒辦法說見了哪些人，可是在美國媒體、官方以及學界智庫提出需要腦力激盪來主張和平，而她的目的達成了，比她預期的目標還要高，這些人之所以願意花時間交流，正因為台海局勢已是國際社會共同關注的重要議題，雖然跟官員交談、國會議員交流的時間不長，但是過去累積了很多誤會和成見，對台灣也有很多地方不了解，例如什麼是ROC，所以她對所有問題都不回避。

鄭麗文強調，她當然不會天真認為兩岸的和平也不會因為一次「鄭習會」就可以，這只是第一步而已，對岸在許多發展已經在國際嶄露頭角，可以台灣也有很多的優勢與發展，接下來要一步一步穩健前行，她從來沒有小看這件事情的難度。

鄭麗文 美國 台海 訪美 台美 兩岸 鄭習會

延伸閱讀

美國智庫倡和平 鄭麗文：我百分百確認訊息有傳達給川普知道

民進黨中國部：鄭麗文訪美淪中共應聲蟲 成國際政治鬧劇

趙建民／鄭麗文和平路徑圖 美國會埋單嗎

谷立言：藍綠差異 在兩岸互動程度

相關新聞

律師費高想找工作 柯文哲嘆想當蔣萬安顧問都沒辦法

民眾黨前立委吳春城今天舉行《壯世代理想國》新書發表，邀請民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨立院黨團前總召柯建銘進行「雙柯對談」，探討超高齡社會下的國家路線。

民眾黨倡廢監院廢監院 柯建銘：這是民進黨政策 最好能合作

總統府先前公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再度掀起社會討論，民眾黨立法院黨團率先喊出修憲廢除監察院。民進黨立法院黨團前任總召柯建銘今天表示，廢除監察院是民進黨的政策，尊重其他政黨意見；民眾黨前主席柯文哲則說，「我沒有在負責這個部分」。

陳瑩社群慘遭側翼出征 王鴻薇：民進黨眼裡只有政治

民進黨台東縣長參選人陳瑩昨天邀請陸委會副主委梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒時，陳瑩說，「少去一次酒店可以買很多」，慘遭綠營側翼出征，對此，國民黨立委王鴻薇表示，民進黨側翼你們的眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

谷立言專訪 鄭麗文：當兩岸開始交流對話 就是維持現狀的狀態

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國民黨主席鄭麗文表示，當開始交流對話時，當然就是維持現狀的狀態；至於未來現狀會不會改變，只要合乎兩岸人民的需求與意願，何樂而不為，這當中包括2300萬人的意願，必須被尊重與滿足。

虧梁文傑「少去酒店可多買釋迦」挨批　陳瑩：大家都很熟啦

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發台東農民不滿，昨日特別同框民進黨立委陳瑩吃鳳梨釋迦冰棒，並允諾要買農產品謝罪，未料陳瑩脫口虧他「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。陳瑩指出，梁文傑已回應800年沒去「那邊」了，她也絕對相信他，強調大家都很熟，就是開個玩笑。

影／虧梁文傑「少去酒店能買很多鳳梨釋迦」 陳瑩：相信現在沒有再去

民進黨立委陳瑩昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，梁文傑已回應自己八百年沒去那邊，她相信梁文傑現在都沒有再去了，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。