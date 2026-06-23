聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文：訪美像投下深水炸彈 提供新思維讓美國各界腦力激盪
國民黨主席鄭麗文今天接受廣播媒體訪問時表示，這次訪美讓她接觸到許多原本沒有預期能見到的重要人士，讓更多人深入瞭解兩岸對話的和平是可行的，直言就像投下了一顆深水炸彈，提供全新思維讓美國各界去腦力激盪，思考兩岸的可能性跟空間。
鄭麗文說，因為她沒辦法說見了哪些人，可是在美國媒體、官方以及學界智庫提出需要腦力激盪來主張和平，而她的目的達成了，比她預期的目標還要高，這些人之所以願意花時間交流，正因為台海局勢已是國際社會共同關注的重要議題，雖然跟官員交談、國會議員交流的時間不長，但是過去累積了很多誤會和成見，對台灣也有很多地方不了解，例如什麼是ROC，所以她對所有問題都不回避。
鄭麗文強調，她當然不會天真認為兩岸的和平也不會因為一次「鄭習會」就可以，這只是第一步而已，對岸在許多發展已經在國際嶄露頭角，可以台灣也有很多的優勢與發展，接下來要一步一步穩健前行，她從來沒有小看這件事情的難度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。