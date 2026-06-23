立陶宛對台經濟合作談判喊停 外交部：雙方友好合作不受第三方影響

立陶宛新政府上台後尋求與中國大陸關係正常化，立陶宛外交部證實，與台灣的經濟合作行動計畫相關談判已暫時擱置。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣和立陶宛互設代表機構以來，雙方的友好合作不受第三方的影響。

立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯日前表示，立方同意中國在立陶宛設立臨時代辦處；立陶宛外交部也證實，與台灣的經濟合作行動計畫相關談判已在雙方同意下暫時擱置，也有報導稱，立陶宛希望和中國回復正常關係。

外交部今天舉行例行新聞說明會，蕭光偉在回覆相關問題時表示，台灣和立陶宛是基於民主、人權及法治的共享價值，成為緊密的合作夥伴，雙方互設代表機構以來，兩國政府和人民在各領域交流日益頻繁，並且攜手推動各領域的合作及交流，目的就是希望共同創造經濟實益，還有強化民主經濟韌性，雙方的友好合作不受第三方的影響。

蕭光偉強調，台灣一向支持以民主價值、法治精神以及透明對話為基礎的國際關係，我們會持續和立陶宛以及其他理念相近的國家深化合作，在相互尊重的原則下發展互利互惠的雙邊關係，並且共同維護以規則為基礎的國際秩序，同時也希望促進印太及歐洲地區的和平穩定與繁榮。