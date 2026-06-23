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美前官員：更緊密台美關係是台海平衡重要元素

中央社／ 紐約22日專電

前美國副總統國安特別顧問艾斯特普今天在紐約舉行的研討會指出，更緊密的美台夥伴及合作關係仍是美中台各方平衡的重要元素；美國行政部門支持台灣訊號雖時有混亂，但國會兩黨高度支持才是重點。

費城智庫「外交政策研究所」（Foreign PolicyResearch Institute，FPRI）研究員暨前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國家安全特別顧問艾斯特普（Chris Estep），22日在駐紐約辦事處舉行的「台灣的戰略展望及美台關係的未來」研討會提出上述說法。

艾斯特普指出，美國政策制定者讚揚台灣近期採取行動提高防衛支出，這是重要的。從台海安全局勢及北京習慣性軍事支出來看，很清楚的，更緊密的台美夥伴關係與合作仍然是各方平衡的重要部分。

他強調，美國挺台若要獲得（美國民眾）的支持，以這種方式向（美國）中間選民說明，相信他們會瞭解美國在重要夥伴的防衛能力上仍扮演重要角色。

艾斯特普分析，對擁有傳統軍事優勢的國家而言，要將傳統優勢轉化為可接受的政治結論，未來的戰爭形式只會更為困難，在中東及烏克蘭、俄羅斯等都有案例。台北與華府政策制定者面臨的難題與挑戰，北京同樣要面對。

他認為，未來數年中國國家主席習近平與北京官員必須處理軍事行動上的問題，共軍的老問題不會自己解決。美中台三方政策決定者未來都得思考困難在哪，組合不同的拼圖，同時納入現存不同形狀與大小的拼圖，這對北京來說將更形困難。

艾斯特普表示，美國行政部門支持台灣訊號雖時有混亂，但國會兩黨仍高度支持台灣，這才是重點，美國的工具也從軍售擴大到軍事融資、總統授權撥款及台灣安全合作協議等。

他也強調，嚇阻中國重點是讓侵台決策變更困難，不是傳統棋盤對弈思維，而是用拼圖概念，讓北京需要解決更多問題，侵台成本變高。

研討會由駐紐約辦事處與外交政策研究所合辦，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）、紐約艾德費大學（Adelphi University）文理學院院長暨政治系教授王維正與談，駐紐約辦事處長李志強及外交官員等出席。

台美關係 台海 賀錦麗

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