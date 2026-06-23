跨國鎮壓已成民主國家共同挑戰 賴總統：全面檢討法制強化應對作為

賴清德總統今天出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）建構韌性民主以因應跨國鎮壓研討會」開幕典禮時表示，跨國鎮壓已成為民主國家共同面對的挑戰，政府除全面檢討相關法制、強化應對作為，從「預防」、「保護」、「反制」三面向著手，也將持續與歐盟及其他理念相近國家，共同建立安全可信賴的資訊環境，打造更即時的預警、更有效的究責及更完整的保護網，維護國家及國人安全。

全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營由加拿大、美國、日本、澳洲及英國等透過GCTF跟台灣共同辦理。賴總統致詞時表示，今天有來自29個國家的專家學者共聚一堂，感謝各位貴賓遠道而來，一起交流觀點、匯聚經驗，與我們共同守護民主、自由、人權與法治的價值。台灣身處在充滿變動與挑戰的時代。民主國家所面對的威脅，已經超越了傳統的軍事層面和地理疆界。

賴總統指出，威權主義透過新興科技與非法金流，進行系統性的跨國鎮壓、跨境監控、網路攻擊和資訊操弄；企圖分化社會、噤聲異議，侵蝕民主國家的主權，破壞社會的信任。面對這樣的複合式挑戰，沒有任何國家能夠置身事外，也沒有任何國家應該單獨面對。當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會就應該建立韌性；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就應該攜手合作。

賴總統說，台灣走過威權統治的黑暗歲月，深知自由與人權的可貴。因此積極推動數位民主和開放政府，並強化政府、公民社會和地方社區的協作，來建構全社會防衛韌性，也提升民主韌性。

面對跨國鎮壓的挑戰，賴總統說，台灣建立跨部會機制，全面檢討相關法制、強化應對作為，從「預防」、「保護」、「反制」三面向著手。

他指出，當前錯假訊息、認知作戰往往成為壓制異議者和分化社會的工具，台灣透過跨部門合作、科技應用以及政府機關建立即時澄清專區，來提升國人對資訊事實的識別能力與安全警覺，防範落入跨國鎮壓或威脅陷阱。

賴總統表示，保護人民是政府的根本責任，對於境外遭受跨境騷擾、恐嚇或鎮壓的國人，我方動員駐外館處網絡，提供緊急協助與必要支援。對於境內的國人，我方致力提供防護，也正在完善法律體制，要讓加害者受到應有的制裁。

賴總統說，同時，台灣將加強國際交流合作，來反制威權脅迫行為。就在這個月，歐洲議會通過決議反制跨國鎮壓，台灣支持歐盟強化因應機制，也將持續與歐盟及其他理念相近國家，共同建立安全可信賴的資訊環境，打造更即時的預警、更有效的究責、更完整的保護網，來維護國家及國人安全。