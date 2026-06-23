國際警察合作論壇登場 卓揆：面對跨境犯罪無國家能單打獨鬥

「2026國際警察合作論壇­－打擊跨境犯罪研討會」今登場，行政院院長卓榮泰致詞指出，現今犯罪隨科技進步而打破國界限制，面對跨境犯罪沒有任何國家能單打獨鬥，執法合作不應受各種政治立場影響，希望各國政府也能藉由技術交流及合作獲得升級，共同維護安全無虞的生活環境。

卓榮泰說，歡迎各國代表參加為期兩天的論壇，期待能一起找出打擊不法集團的方法，包含科技升級、情資分享、技術交流及合作，因為歹徒也不斷在升級，持續透過幫派力量危害人類，科技發展使生活更便利，卻也讓犯罪行為不斷精進，對社會安全及經濟發展造成極大威脅。

犯罪集團利用跨境金流及網路通訊等新興工具快速串流內部分工，使犯罪不受地域國籍等限制，跨境犯罪是當今各國面臨的重大挑戰。無論是洗錢、詐欺、毒品等，都嚴重威脅人民財產，對此政府必須從個案查緝走向整體治理，透過科技手段整合跨部門資源，強化犯罪預防。

近年我國大力掃蕩各種不法，2024年8月推出的165打詐儀表板每天以數據分析各種不同犯罪方式，並呈現給國人認識詐欺犯罪，今年全國平均詐欺案受理數已下降約20%，總統賴清德認為這代表政府已向前邁進一小步，仍要為國人做出更大努力。

政府去年查緝跨境運毒案，查獲從南亞國家輸入的依託咪酯300公斤，偵破近年最大宗的漁船走私案、查獲1.8公噸的K他命，查緝工作沒有終點，只有持續往前。

組織犯罪朝企業化、跨境化、數位化發展，面對跨境犯罪沒有任何國家能單打獨鬥，執法合作不應受各種政治立場影響，台灣在科技偵查、數位鑑識、跨境犯罪追查及打擊詐欺等工作經驗豐富，期待與來自各國的專家們一起研究討論和學習，願意成為國際社會上值得信賴的國家，讓彼此緊密合作。

警方指出，「2026國際警察合作論壇­－打擊跨境犯罪研討會」是由內政部、外交部、海巡署、金融監督管理委員會及警政署共辦，邀集五大洲43國共211人參加，其中包含駐台使節、我國警察機關主官、相關部會代表、各國高階警政主管及執法專家，盼強化國際警政合作交流，持續精進打擊跨境犯罪效能。

為期2天的論壇中，將以「打擊跨境犯罪」為題，規劃主題演講及4場專題研討，議題涵蓋「電信詐欺及人口販運」、「非法金流及洗錢」、「毒品犯罪」及「幫派及組織犯罪」等面向，邀請來自五大洲的警政及檢調系統主管擔任講者，分析探討當前跨境犯罪情勢與挑戰，分享各國打擊犯罪的執法經驗及反制對策。

行政院院長卓榮泰致詞指出，現今犯罪隨科技進步而打破國界限制，面對跨境犯罪沒有任何國家能單打獨鬥。記者李隆揆／攝影

「2026國際警察合作論壇­－打擊跨境犯罪研討會」是由內政部、外交部、海巡署、金融監督管理委員會及警政署共辦，邀集五大洲43國共211人參加。記者李隆揆／攝影