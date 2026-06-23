韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

立法院長韓國瑜21日晚間率朝野立委出訪美國展開7天訪問行程，行程首站抵達亞利桑那州的鳳凰城，參訪台積電廠區、AI聯合生醫中心後出席當地僑宴。韓國瑜致詞時表示，來到鳳凰城之後，終於了解到為什麼投資亞利桑那州。他以神話故事比喻「台積電和生醫中心就是那滴奶油」，後續將有更多台灣產業如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展機會。

韓國瑜訪團於當地時間22日（台灣時間23日）抵達亞利桑那州鳳凰城，早上先前往台灣AI生醫聯合展示中心參訪。韓國瑜致詞時指出，來到鳳凰城之前，在台灣會想到有台積電、生醫中心投資，那為什麼？Why Arizona? Why not Hawaii？（為什麼是亞利桑那州，而不是投資夏威夷？）下班之後可以去游泳、呼吸新鮮空氣，看看新鮮事，不是非常很好嗎？

韓國瑜說，來到鳳凰城之後，終於了解到Why Arizona。鳳凰城的投資條件，土地非常寬闊，水跟電完全不缺。更重要的是，聽完各位產官學報告後，才了解到一套有效率的官僚體系，一間合作、友善而且綜合性的大學，一群孜孜不倦、吸引外資，願意全身投入服務的人，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。

韓國瑜提到，在跟鳳凰城、Arizona的學界以及政府部門的一番交流後，他想起一個神話故事。有一個暴君非常殘暴，誰反對他，他就把那個人關在一個很高的塔裡面。這個塔太高了，沒有人可以跑出去，但最後有一個非常聰明的人跑了出去，原因是他早上吃早餐時，留下了一滴奶油。他抓了一隻螞蟻，在螞蟻的額頭上放了那滴奶油，又在螞蟻的腿上綁了一根絲，絲後面綁了更粗的繩子。螞蟻為了要吃奶油必須不停地爬，從塔底爬到塔端，最後這個繩子一點點地下來，他就順著這個繩子爬了出去。

韓國瑜說，台灣產業的「那滴奶油」就是台積電和生醫中心，既然這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻般，大舉前往鳳凰城尋求發展機會。