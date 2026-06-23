快訊

新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬

真實人生／百年家族祕密！混血雙胞胎弟假冒白人大翻身

台鐵列車竟有冷氣費！符合一條件可申請退費 網友稱奇

季連成示警：花蓮萬里溪600萬噸水量堰塞湖 10至20天內恐溢流

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖林保署花蓮分署已啟動應變小組。行政院政務委員季連成接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時稱，預計10至20天內出現溢流，對於警戒地區的保全戶，希望能在政府預定時間內採取預防性撤離。

季連成指出，萬里溪和馬太鞍溪是不同河川，約會影響萬榮鄉、鳳林鎮，新的堰塞湖在海拔1000多公尺山上，最大水量達600萬噸，若不遇到大雨，預計10至20天內會溢流，若遇上大雨時間可能會再提早。

季連成表示，政府非常關心堰塞湖議題，花蓮林保署已成立應變小組展開分析研判，對於警戒地區內的保全戶，希望他們能夠在政府通知時間內採取預防性撤離，為確保預防性撤離相關準備工作順利執行，下周他會親自去花蓮一趟。

季連成強調，溢流和潰堤概念不同，溢流會先出現，也因砂石堆置的壩體並不穩固，溢流後衝擊力道恐使壩體崩潰，屆時將夾帶許多土石衝擊下來，萬榮鄉明利村首當其衝，因此要採取預備作為。

他說，只要是150萬立方公尺的水衝擊下來就會產生影響，因為當前河道淤泥嚴重，河床很高，當土石衝擊下來極有可能造成傷害，未來會分兩階段處理，先進行預防性撤離，後面會緊急性撤離。

季連成 堰塞湖 花蓮 林保署

延伸閱讀

空勘直擊萬里溪堰塞湖！估水量600萬立方公尺 恐衝擊萬榮鄉、鳳林鎮

花蓮萬里溪堰塞湖 恐影響萬榮、鳳林

花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

第五級保全進校園挨批 季連成：尊重學校自主 警察被動查緝

相關新聞

季連成示警：花蓮萬里溪600萬噸水量堰塞湖 10至20天內恐溢流

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，林保署花蓮分署已啟動應變小組。行政院政務委員季連成接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時稱，預計10至20天內出現溢流，對於警戒地區的保全戶，希望能在政府預定時間內採取預防性撤離。

專訪／要拚生四寶嗎？結婚紀念日哪一天？蔣萬安快問快答都講了

台北市長蔣萬安接受本報專訪，直球回應本報的快問快答，包括要不要生四寶？給太太的一句話、自認個性最像哪個動漫角色等，若沒從政會做什麼等問題，：

專訪／蔣萬安轟監院已成魔戒、憲法怪物 提「阿扁」當年做這事

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，完整還原拋出「廢監院」想法始末，他直言「被扭曲的監察院已成為政治人物的魔戒，還要讓被扭曲、失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國的憲法裡面？」

股市大好誇政績 財富差距擴大不能視而不見

台股指數持續改寫紀錄，開戶人數也不斷創高，這一波全民投資熱，出現上班族、甚至學生把投資當「本業」的扭曲現象，也讓「四貸同堂」過度槓桿的問題成為社會關注焦點，立委因此建議政府鎖定用錢賺錢的有錢人開徵「富人稅」，以縮小股市熱引發的財富M型化趨勢。稅制的確會影響民眾的投資行為，但如果政府要透過租稅手段，縮小股市熱造成的財富差距擴大現象，與其耗費資源研議對有錢人開刀，其實只要檢討並修訂現有稅制即可，關鍵在於政府是說說而已，還是真的有心要解決問題。

專訪谷立言：10年前的兩岸相互吸引已不存在

美國在台協會台北辦事處長谷立言一口中文說得超級流利，他2014年出任美國駐成都總領事，2024年出任AIT處長，見證兩岸關係起伏。他觀察，10年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他則期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

江啟臣會晤谷立言 送台中智造波洛領帶象徵台美情誼

立法院副院長江啟臣22日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。