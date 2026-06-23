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專訪／蔣萬安轟監院已成魔戒、憲法怪物 提「阿扁」當年做這事

聯合報／ 記者林麗玉楊正海李承穎施鴻基蕭白雪／專訪
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，完整還原拋出「廢監院」想法始末，他直言「被扭曲的監察院已成為政治人物的魔戒，還要讓被扭曲、失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國的憲法裡面？」

蔣萬安也舉2005年為例，當時前總統陳水扁提出監委名單，立法院沒有審查，陳水扁也沒有再重新提名單，長達3年半監察院沒有運作，不是沒前例，且沒有造成憲政危機。所以現階段第一步先來全面否決提出的監委人選，達到實際凍結監察院運作，接下來大家就可以討論修憲、實質廢除監察院。

「原本期待賴清德總統不會提名監察委員」蔣萬安說，這樣的話，賴清德在民進黨內就會跟前總統蔡英文的歷史定位不一樣，但後來賴總統還是提29位監委名單，所以他才選擇表達「廢監院」的看法。

蔣萬安指出，監院早已失去當時憲法設計時該有的功能，尤其這幾年看到許多爭議案，已成政治鬥爭工具、酬庸管道，甚至是某些政治人物洗白的工具，這都是民眾沒有辦法接受。所以他才提出，這時候不是討論個別人選適不適合，而是應該討論「監察院存廢」問題。

蔣萬安表示，民進黨長期主張廢除監察院，看到蔡英文把廢監院當競選總統政見；賴清德也是長期主張廢監院，被扭曲的監察院已成為政治人物的魔戒，還要讓被扭曲、失去當時設計功能的監察院，「這樣一個怪物存在在中華民國的憲法裡面？」

「這幾年大家有看到監院辦出大快人心的案子嗎？沒有。」他說，不管是小吃店標到國防採購案，台灣大缺蛋時的超思公司弊案等，民眾會認為應是要談「監察院存廢」時候，甚至長期主張廢除監察院的民進黨，每一次都把人選「提好提滿」，民眾也會覺得荒謬、沒有道理，

蔣萬安也透露，他拋廢監院這議題時，當天其實有致電國民黨立院黨團總召傅崐萁，並且表達絕對完全尊重國民黨團的決定，他也完全尊重黨團自主性。甚至「就算未來國民黨重新執政，我也不會改變應該廢除監察院的立場。」

至於拋出廢監院的下一步？蔣萬安說，國民黨團現在可以來討論，對賴清德總統提出監委名單，立法院可先透過「全部否決」來達成「凍結監察院運作」，下一步則就是來修憲。

蔣萬安坦言，的確修憲需要時間，但如果大家有共識，其實是可行，甚至修憲門檻高，要3/4立委通過、再交付公民複決，但除民進黨長期主張廢監院，國民黨、民眾黨立委也都表達可以透過修憲，所以那就是要來看賴總統的決心了。

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪。記者林澔一／攝影

蔣萬安 監院 陳水扁

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