快訊

分科測驗衝刺／物理科3大重點搶分 陌生素養題先看圖表找線索

世足賽／梅西登進球王續寫傳奇 隊友讚：他讓我們把奇蹟當成日常

買盤耗盡？SpaceX單日崩跌16% 市值蒸發4,000億美元被台積電超車

聽新聞
0:00 / 0:00

斯洛伐克雜誌專訪李南陽 回顧16年文化外交情誼

中央社／ 布拉格22日專電

斯洛伐克代表李南陽近日接受斯洛伐克盧博夫尼亞城堡（HradĽubovňa）發行的創新文化刊物「男士」（MUŽI）專訪，回顧台灣與該城堡長達16年的文化交流與合作，並表示該古堡「在心中始終具有特殊且重要的地位」。

李南陽指出，這段深厚情誼始於2010年他首次駐斯洛伐克期間。當年他在參訪城堡時，發現館藏珍貴歷史壁畫出現損壞情形，於是積極促成並推動台灣政府提供經費協助修復。

此項文化資產保存合作成果顯著，也自此開啟雙方長期且穩定的交流關係。此後，李南陽持續深化合作與互動。

李南陽表示，多年來與城堡主任米庫利克（DaliborMikulík）及其家人建立深厚友誼，雙方往來密切，亦藉此對斯洛伐克歷史文化有更深一層的理解與情感連結。

在李南陽與台灣政府持續推動下，米庫利克成為台灣的重要友人，並曾受邀隨斯洛伐克政府官方代表團訪問台灣，進行文化與觀光交流。此舉強化雙邊文化連結，也有助於將斯洛伐克古堡文化與人文風貌介紹給台灣民眾。

文化刊物「男士」突破傳統博物館出版品形式，以當代時尚雜誌的視覺語言與敘事風格呈現歷史內容，結合攝影、插畫與輕鬆幽默的文字，重現城堡自13世紀以來的歷史人物與生活樣貌，並獲當地文化界高度評價。

這次專訪呈現台灣長期投入國際文化資產保存的具體成果，也為雙邊逾16年的友好交流留下見證。

斯洛伐克

延伸閱讀

日本八王子市長訪高雄 簽署圖書館合作備忘錄

原博籌備處與愛努財團攜手 開啟台日原住民交流新頁

林保署修復活化日治時期宿舍 獲全球卓越金獎

從古德文到意第緒語　張守慧解密國台圖鎮館之寶

相關新聞

專訪／要拚生四寶嗎？結婚紀念日哪一天？蔣萬安快問快答都講了

台北市長蔣萬安接受本報專訪，直球回應本報的快問快答，包括要不要生四寶？給太太的一句話、自認個性最像哪個動漫角色等，若沒從政會做什麼等問題，：

專訪／蔣萬安轟監院已成魔戒、憲法怪物 提「阿扁」當年做這事

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，完整還原拋出「廢監院」想法始末，他直言「被扭曲的監察院已成為政治人物的魔戒，還要讓被扭曲、失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國的憲法裡面？」

股市大好誇政績 財富差距擴大不能視而不見

台股指數持續改寫紀錄，開戶人數也不斷創高，這一波全民投資熱，出現上班族、甚至學生把投資當「本業」的扭曲現象，也讓「四貸同堂」過度槓桿的問題成為社會關注焦點，立委因此建議政府鎖定用錢賺錢的有錢人開徵「富人稅」，以縮小股市熱引發的財富M型化趨勢。稅制的確會影響民眾的投資行為，但如果政府要透過租稅手段，縮小股市熱造成的財富差距擴大現象，與其耗費資源研議對有錢人開刀，其實只要檢討並修訂現有稅制即可，關鍵在於政府是說說而已，還是真的有心要解決問題。

專訪谷立言：10年前的兩岸相互吸引已不存在

美國在台協會台北辦事處長谷立言一口中文說得超級流利，他2014年出任美國駐成都總領事，2024年出任AIT處長，見證兩岸關係起伏。他觀察，10年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他則期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

江啟臣會晤谷立言 送台中智造波洛領帶象徵台美情誼

立法院副院長江啟臣22日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。

美中穩定 谷立言專訪「美對台政策不變」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在ＡＩＴ台北辦事處接受本報專訪表示，美對台政策不變，軍售沒有暫停。他樂觀看待台美共同發展無人機前景，感謝立法院長韓國瑜在立法院努力達成支持台灣防衛能力的共識；他並透露，將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。