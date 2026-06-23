斯洛伐克雜誌專訪李南陽 回顧16年文化外交情誼

駐斯洛伐克代表李南陽近日接受斯洛伐克盧博夫尼亞城堡（HradĽubovňa）發行的創新文化刊物「男士」（MUŽI）專訪，回顧台灣與該城堡長達16年的文化交流與合作，並表示該古堡「在心中始終具有特殊且重要的地位」。

李南陽指出，這段深厚情誼始於2010年他首次駐斯洛伐克期間。當年他在參訪城堡時，發現館藏珍貴歷史壁畫出現損壞情形，於是積極促成並推動台灣政府提供經費協助修復。

此項文化資產保存合作成果顯著，也自此開啟雙方長期且穩定的交流關係。此後，李南陽持續深化合作與互動。

李南陽表示，多年來與城堡主任米庫利克（DaliborMikulík）及其家人建立深厚友誼，雙方往來密切，亦藉此對斯洛伐克歷史文化有更深一層的理解與情感連結。

在李南陽與台灣政府持續推動下，米庫利克成為台灣的重要友人，並曾受邀隨斯洛伐克政府官方代表團訪問台灣，進行文化與觀光交流。此舉強化雙邊文化連結，也有助於將斯洛伐克古堡文化與人文風貌介紹給台灣民眾。

文化刊物「男士」突破傳統博物館出版品形式，以當代時尚雜誌的視覺語言與敘事風格呈現歷史內容，結合攝影、插畫與輕鬆幽默的文字，重現城堡自13世紀以來的歷史人物與生活樣貌，並獲當地文化界高度評價。

這次專訪呈現台灣長期投入國際文化資產保存的具體成果，也為雙邊逾16年的友好交流留下見證。