江啟臣會晤谷立言 送台中智造波洛領帶象徵台美情誼

立法院副院長江啟臣22日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。

谷立言身為美方在台最高代表之一，長期扮演台美政策溝通與合作推動的重要橋樑，其發言與互動也被視為觀察美國對台政策的重要指標。

會中，谷立言預祝立法院長韓國瑜訪美行程順利、成果豐碩；江啟臣則致贈融合美國文化與台中工藝的波洛領帶（Bolo tie），象徵雙邊關係深化。該領帶起源於美國亞利桑那州西部文化，此次特別結合「台中智造」金屬工藝，展現地方產業實力。

江啟臣表示，領帶核心設計採用「凱爾特結」（Celtic Knot）元素，其線條交織延續，象徵永恆、連結、團結與永續，寓意台美在經貿、安全與文化等面向持續深化合作；中央鑲嵌的黑色寶石則象徵智慧與遠見，期盼雙方在穩固互信基礎上，共同因應區域挑戰。

江啟臣指出，此次贈禮不僅是個人情誼的展現，更希望藉由結合在地產業與國際文化的設計，讓美方看見台灣地方製造能量，進一步拓展國際合作空間。他強調，未來將持續透過國會外交，深化台美夥伴關係，並推動臺灣產業走向國際。