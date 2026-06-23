嚇阻衝突…美對台軍售 不考慮中國意見

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在AIT台北辦事處接受聯合報專訪，談川習會後的台美關係、台灣安全、軍售議題，也談美國在印太地區的政策。以下為問答內容摘錄：

問：美國國防部長赫塞斯在香格⾥拉對話稱美中關係處於最好狀態，可是同時，解放軍對台海騷擾和威脅沒有減緩，包含最近中國海警船在台灣東部的⾏動？

答：兩者不⽭盾。如同赫塞斯部長所說，我們希望跟中國建立穩定且具建設性的關係，但這不表⽰我們會減少在嚇阻衝突、維持穩定或回應⼀些導致區域不穩作為的努⼒。我們的做法不會是挑釁、引發衝突或是製造摩擦，我們會嘗試強化嚇阻、與盟友合作，以及看區域局勢發展⽽動。

不只美國這麼做，從Quad（美日印澳四方安全對話）、歐洲到南韓，⼤家都有共同理解，針對破壞台海、東海、南海現狀的舉動，都需採相應嚇阻⾏動來避免破壞穩定。

問：區域國家最近都在談論台灣有事（contingency），願意投入的立場各不相同，您如何看待？

答：美國在印太區域的盟友都有共識，要避免緊急事態發⽣，就要做好嚇阻。依照美國國家安全戰略，要與區域盟友共同維持第⼀島鏈現狀，避免任何武⼒奪台的嘗試，美國⼀⽅⾯將最新建的防衛能⼒部署到印太，⼀⽅⾯強化與盟友合作。

問：從各⽅與會Computex，看台灣的地緣政治⾼風險和台灣的全球供應鏈地位？

答：台灣應該歡迎這樣的國際關注。台灣在ＡＩ、半導體、無⼈機等領域扮演重要地位，讓台灣安全與全球息息相關。全球很多國家到組織，都開始表達關切台灣局勢，因為⼤家都了解台海衝突不只影響台海，⽽是關乎全球和所有⼈的⽣計。

問：當各國都在提⾼軍費和提升軍⼒，台灣落後了嗎？

答：美台⼀直密切合作，去年共同討論台灣需要什麼樣的不對稱能⼒來強化威懾，最後台灣國防部在去年秋天提出⼀筆預算。在今年五⽉，立法院通過其中的⼀部分，我們感到鼓舞。這是幫助台灣得到⾃⼰所需戰⼒的重要⼀步。美台將持續合作，協助台灣獲得所需能⼒，也要達成賴清德總統的國防⽀出占比GDP百分之五的⽬標。

問：台灣推動⼆次軍購的前景？美國是不是在拖延對台軍售？

答：我們不對台灣立法或相關預算程序表達立場。美國將持續與各政黨溝通，我們認為台灣應該要能找到挹注相關軍購的資⾦來源，來實現國防部所提軍購案。台灣迫切所需的關鍵戰⼒包含無⼈系統、整合式防空⾶彈防禦系統，以及C4ISR。

魯比歐國務卿⽇前在國會聽證會已經說，美國對台軍售沒有暫停，⽽且，雖然中國就美國軍售台灣表達立場，但是美國在做決定時，不考慮中國的立場或意⾒。

川普的第⼀任期和第⼆任期都⼤⼒⽀持台灣防衛需求，提出⼤額軍售案就是證明。美國國會對台灣安全也有跨黨派的強烈⽀持，包含編列幾十億美金預算，利用對外軍事融資（ＦＭＦ）和台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ）等援助台灣。

問：美台軍售諮商進⾏中？

答：持續諮商，從上到下不同層級的討論，從防衛需求、交貨期程，到未來的需求，討論⼀直存在，ＡＩＴ安全合作組扮演重要⾓⾊。

問：川賴通話可能性？

答：我沒有資訊可以分享。

問：軍售交付沒問題？

答：赫塞斯部長清楚表⽰，不需要擔⼼中東衝突會影響美國在該區域的防衛準備。台灣安全是美國的優先要務，正如同剛剛所說，台灣與全球連動，台灣不⽤擔⼼受到中東衝突的直接影響，⽽且我們預期中東戰事很快會結束。

問：美軍印太司令有提出Hellscape（地獄景象）的情境，希望將無⼈機投入台灣防衛，就台美合作發展現況，五年內可能產⽣類似景象？

答：對台灣來說是個重要機會，如果台灣⼤規模投資無⼈機產業，能在三領域獲益。第⼀，戰略性層⾯能提升台灣防衛能⼒；第⼆是對台灣的經濟機會；第三是與國際接軌。⾄於你問到未來五年，我會認為若台灣正確投資，應可在未來五年看到美國與台灣在無⼈機領域占主導地位，如同我們在ＡＩ和半導體產業⼀樣。我對未來是相當樂觀的。

問：您觀摩幾次城鎮韌性演習和漢光演習，看到台灣在構築防衛韌性有沒有不⾜處？

答：賴清德總統堅持投入全社會防衛韌性，令⼈印象深刻。我兩年前抵達台灣（擔任處長）時，就將⽀持台灣韌性作為三項優先要務之⼀。去年從中央政府到地⽅政府，都開始規畫培養韌性能⼒，也提出要投資什麼樣的物資和政策。今年的⽬標則是整合這些努⼒，期待未來八⽉的漢光演習中看到更多。如果台灣完成整合，就可以真正在各⽅⾯都達到韌性需求。