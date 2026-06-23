本報系專訪／谷立言：維持現狀 兩岸對話絕佳基礎

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言（Raymond Greene）在AIT台北辦事處接受本報專訪時表示，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，不是非黑即白、非藍即綠；台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎；而北京嘗試在台灣製造分裂，不會得到想要的結果。

谷立言接受本報專訪時，談到台灣民眾支持維持現狀是多數，這樣的架構和共識，從前總統蔡英文政府到現在的賴清德政府均保持⼀致，「坦⽩說，我認為未來任⼀政黨執政，都非常可能維持在這樣的共識之中，因為有超過七成台灣⼈的強烈⽀持」。

談到北京，谷立言表示，北京的一貫模式是「對話之前要滿足前提條件」，事實上，不設前提的互動，才是避免誤判的最佳方式，也能有機會找到和平解決分歧的方式。

谷立言指出，美方持續呼籲北京與台灣民選領袖互動，因為台灣有高度維持現狀的共識，這是對話的絕佳基礎；在台灣高度共識的狀態下，在台灣社會製造分裂不會讓北京得到想要的結果。

谷立言說，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，不是非黑即白、非藍即綠；藍綠最大不同在於對「兩岸互動程度」的主張，藍的擔⼼互動太少，會誤判情勢或錯失經濟機會，綠的擔⼼互動太多會導致滲透或經濟脅迫，這些也存在美國和其他民主國家對中國的辯論中，非常合理。

谷立言說，多數台灣民眾支持維持現狀，也存在少數極端觀點。他舉例，有人說「維繫和平的最好方式就是迎合中國，削弱台灣自身的防衛」，這個觀點的前提假設是，中國的目標是維持現狀，「而從中國現在的所作所為，我看不出這點」。

谷立言表示，台灣的多數政黨和民眾依然支持維持現狀、兩岸對話，並維持嚇阻能力，這樣台灣才能維持其生活方式、民主制度和繁榮。

談鄭麗文 指交流有助了解

近日藍營高層接連訪美，谷立言並未正面回應國民黨主席鄭麗文是否成功「釋疑」；他只說，這是鄭麗文對美國提出理念的好機會，美國也藉此傳遞自身觀點，也就是投資防衛能⼒的重要，這是維持台海和平的要件。

谷立言指出，意見交流有助相互了解，確保能達成維持台海和平穩定的共同目標。