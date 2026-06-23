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廢監院？綠白互嗆先提修憲案

聯合報／ 記者劉懿萱鄭媁林銘翰陳柄亦林麗玉楊正海李承穎／台北報導

台北市長蔣萬安與民眾黨近日喊話修憲廢除監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌昨接受專訪，指民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，「如果藍白不修憲，那就審查（監委被提名人人事案）；若要修憲，民進黨全力支持」。

民眾黨立委陳昭姿則反嗆稱，廢除監察院是民眾黨的主張，很遺憾經常都是民眾黨在執行民進黨當年主張跟理想；她並喊話民進黨提出修憲法案，民眾黨一定支持到底。

不過，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，大家都知道要修憲幾乎不可能，若要廢除監察院，必須修憲，因此監院存廢「不會是國民黨現在要去推動的優先議題」，國民黨目前沒有推動修憲的計畫。她說，民進黨說一套做一套的可多了，國民黨是可以再一次戳破民進黨的謊言、前後不一致，但修憲門檻真的太高了，她是很務實政治人物，不可能真的去推動，「只是讓大家表表態」。

蔣萬安接受聯合報專訪則表示「被扭曲的監察院，已成為政治人物魔戒」，而長期主張廢除監察院的民進黨，每一次都把人選「提好提滿」，「失去當時設計功能的監察院，這樣一個怪物存在中華民國憲法裡面？」

蔣萬安舉二○○五年為例，當時前總統陳水扁提出監委名單，立法院沒有審查，陳水扁也沒再重提名單，長達三年半其實監察院是沒有運作，所以不是沒前例，且沒有造成憲政危機。他認為現階段可以第一步先來全面否決賴總統提出的廿九位監委名單（現剩廿七位），達到實際「凍結監察院運作」，接下來大家就可以討論修憲、實質廢除監察院。

蔣萬安也透露，他日前拋廢監院這議題時，當天有致電傅崐萁總召，並表達絕對完全尊重國民黨團的決定，他也完全尊重黨團自主性。但他也說，「就算未來國民黨重新執政，我也不會改變應該廢除監察院的立場。」

「這幾年大家有看到監院辦出大快人心的案子嗎？」蔣萬安指出，不管是小吃店標到國防採購案，台灣大缺蛋時的超思公司弊案等，監院早已失去當時憲法設計時該有功能，成政治鬥爭工具、酬庸管道，甚至是某些政治人物洗白的工具，這都是民眾沒有辦法接受。他表示，這時候不是討論個別人選適不適合，而是應該討論「監察院存廢」問題，「接下來就要看賴總統的決心。」

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