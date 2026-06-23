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谷立言專訪「10年轉變 兩岸相互吸引已不存在」

聯合報／ 記者張文馨郭崇倫／專訪
美國在台協會（AIT）處長谷立言。記者林伯東／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言。記者林伯東／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言二○一四年出任美駐成都總領事，二○二四年出任ＡＩＴ處長，見證兩岸關係起伏。他說，十年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

谷立言說，他認為，比起政治領袖們的表述，兩岸關係的基礎更應回到基層人民對於政治和經濟的看法。

谷立言分享，他二○一四年到成都時，可說是兩岸關係高點，很多台灣人赴陸求學、工作或投資；那時候普遍認為，中國的經濟磁吸效應，最終可能成為解決兩岸分歧的方式。

「我當時有點懷疑。」谷立言說，中國經濟有吸引力，但同時，很多中國年輕人很佩服台灣民主，並認為中國未來也許會走向民主；這某種程度反映當下的中國發展：在經濟開放後，下一步會走向政治開放。

谷立言說，這可能導致中國後來改變政治發展方向，從而影響經濟；十年前的相互吸引已經不存在了，現在全世界看兩岸關係會認為是比較可能走向衝突，「這一點我也是懷疑的。」

谷立言表示，改變發生得很快，未來十年內的狀況和今天相比，可能又是截然不同；因此，若可以在可預見的未來維持現狀，就可以在未來看到更多當前所沒有看到的契機。

兩岸 谷立言 美國在台協會

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