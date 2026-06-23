聽新聞
0:00 / 0:00
谷立言專訪「10年轉變 兩岸相互吸引已不存在」
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言二○一四年出任美駐成都總領事，二○二四年出任ＡＩＴ處長，見證兩岸關係起伏。他說，十年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。
谷立言說，他認為，比起政治領袖們的表述，兩岸關係的基礎更應回到基層人民對於政治和經濟的看法。
谷立言分享，他二○一四年到成都時，可說是兩岸關係高點，很多台灣人赴陸求學、工作或投資；那時候普遍認為，中國的經濟磁吸效應，最終可能成為解決兩岸分歧的方式。
「我當時有點懷疑。」谷立言說，中國經濟有吸引力，但同時，很多中國年輕人很佩服台灣民主，並認為中國未來也許會走向民主；這某種程度反映當下的中國發展：在經濟開放後，下一步會走向政治開放。
谷立言說，這可能導致中國後來改變政治發展方向，從而影響經濟；十年前的相互吸引已經不存在了，現在全世界看兩岸關係會認為是比較可能走向衝突，「這一點我也是懷疑的。」
谷立言表示，改變發生得很快，未來十年內的狀況和今天相比，可能又是截然不同；因此，若可以在可預見的未來維持現狀，就可以在未來看到更多當前所沒有看到的契機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。